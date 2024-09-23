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菲律賓尋求安內再攘外 成功勸降近70名菲共叛軍

中央社／ 馬尼拉23日專電

菲律賓軍方希望今年內完成「安內」，然後全力「攘外」。在社區融合計畫下，近70名新人民軍（NPA）成員最近向政府軍投降，進一步削弱歷時數十載的共產黨游擊隊叛亂活動。

東民答那峨島軍區司令部（Eastmincom）今天發布新聞稿稱，7日至14日之間，有65名新人民軍叛亂分子向菲律賓軍方投降，並上繳了19支槍和1枚反步兵地雷。

軍方說，地方和平倡議、持續性對話加上地方政府的支持，成功鼓勵新人民軍成員放下槍桿以及「扭曲的理念」。

東民答那峨島軍區指揮部司令官柏根諦（Luis RexBergante）呼籲剩餘的叛亂分子投降，回歸主流社會，讓家人過更正常的日子，政府將協助他們重啟新生活。

新人民軍是菲律賓共產黨旗下游擊隊，1980年代開始活躍在菲國鄉村，被美國列為恐怖組織，全盛時期約有2萬5000人，但在菲國歷任政府的清剿、和談及融合努力之下，軍方估計目前大約只剩下1000人。其中的「社區融合計畫」為協助叛軍重新融入社區的計畫，例如鼓勵叛軍主動繳械，可獲得獎勵金，讓叛軍可以轉向作生意或教導其謀生技能。

菲律賓軍方希望能在今年內「安內」，終結國內叛亂問題，然後把任務重心轉為「攘外」，因應外部安全威脅，特別是在南海菲索區域。

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