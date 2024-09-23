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韓國首爾大學醫院濃煙竄出 600多名患者緊急避難

中央社／ 首爾23日專電
韓國首爾大學醫院癌症中心診室今天下午突然冒出大量濃煙，600多名病患及醫療人員緊急避難。圖為醫院示意圖。圖／ingimage
韓國首爾大學醫院癌症中心診室今天下午突然冒出大量濃煙，600多名病患及醫療人員緊急避難。圖為醫院示意圖。圖／ingimage

韓國首爾大學醫院癌症中心診室今天下午突然冒出大量濃煙，600多名病患及醫療人員緊急避難，所幸並未造成傷亡，初步研判可能為電線漏電或短路導致。

消防當局今天下午接獲通報，首爾大學醫院癌症中心2樓一間診室在午後3時4分左右冒出大量濃煙，當局立即派出25輛消防車及89名人力，但在消防人員到達前院方已自行撲滅火勢。

院方表示，發生事故的建築2樓沒有病房，而是為外來病患診治的醫療中心，出現濃煙的診室則是用來為患者治療或諮商的空間，當時無人在現場，但因為煙霧在建築內部擴散，才先緊急疏散大樓內約640名人員；待煙霧全面排出，明天即可恢復正常運作。

消防當局表示，事故原因初步研判為散熱器電線漏電或短路導致，目前仍在調查確切原因，並透過建築內部換氣系統將煙霧排出。

建築 癌症

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