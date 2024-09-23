挪威政黨大會挺台參與國際 總統首次受邀祝賀

挪威自由黨全國黨代表大會日前召開，邀請總統賴清德發表祝賀短片，駐瑞典代表谷瑞生也受邀出席與談，這是首次有台灣總統與駐外代表受邀在挪威參加政黨活動並與談。

挪威自由黨（Venstre）21日召開全國黨代表大會，邀請賴清德總統以姐妹黨「民進黨」主席身份參與，賴總統預錄祝賀短片於會上發表，駐瑞典代表谷瑞生也受邀出席參加對談。

這次挪威自由黨全國黨代表大會有兩場論壇，分別是「共同安全」討論台灣民主安全以及「美國大選」，有近400位黨代表與會。

總統賴清德於祝賀影片中，感謝自由黨對民主與台灣的支持，包含感謝自由黨力挺台灣於挪威重新設立代表處、支持台灣國際參與等。在全球局勢日益嚴峻、中俄深化合作之際，他期盼台灣與挪威等全球民主國家能更加緊密合作，促進全球的民主、和平與繁榮。

賴總統指出，台灣與挪威共享對民主、人權及法治價值的堅定信念，兩國也都有與具侵略性鄰國共處的經驗。近年來，中國與俄羅斯在軍事、經濟和外交方面加強合作，隨著威權國家深化夥伴關係，全球的民主國家必須比以往更加緊密地加強合作，鞏固世界和平與穩定。

賴總統期待台灣與挪威能進一步加強合作，共同捍衛自由、民主與主權價值，並希望不久的將來能再次迎接挪威訪團來台。

駐瑞典代表處代表谷瑞生則受邀於大會中「共同安全」論壇中擔任與談人，跟自由黨主席梅比（GuriMelby）及挪威國防研究院（Norwegian Institute forDefence Studies）教授圖霍（Oystein Tunsjo）就台灣及民主威權對抗一事交換意見。

谷瑞生於會中說明，台灣的當務之急是維持台海安全穩定及有意義參與聯合國及聯合國周邊組織。中國惡意扭曲聯合國大會第2758號決議文內容並結合其「一中原則」，謬稱「台灣是中華人民共和國一部分」，打壓台灣國際參與空間及威脅台海區域安全。

谷瑞生並引述歐洲議會今年2月決議及歐盟執委主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）之論述：「台灣與中國互不隸屬」、「歐盟反對中國片面破壞台海情勢」等，呼籲挪威各界共同支持位處威權主義擴張最前沿的台灣，並共同捍衛民主抵抗威權。

谷瑞生引用賴總統四大和平支柱：「強化國防、改善經濟安全、持續與民主國家建立夥伴關係及建立穩定而有原則的兩岸關係領導能力」為當前重要推動標的。

谷瑞生也強調，7大工業國集團（G7）、北大西洋公約組織（NATO）、歐盟（EU）、東南亞國家協會（ASEAN）等重要國際組織均多次發表公開聲明強調「維持台海和平穩定的重要性」，台灣與理念相近國同享共同民主價值、共同利益，也面對共同威脅，鼓勵與會者支持主席梅比挺台行動並歡迎造訪台灣。

挪威國防大學教授圖霍指出，台灣周遭航道對歐盟而言至關重要，尤其台灣半導體產業更是全球牽一髮動全身之關鍵，圖霍以台灣面臨之軍事威脅為例，呼籲挪威各界正視維持東亞區域安全意識之重要。

自由黨主席梅比則指出，正因為台灣面臨威權威脅，為了捍衛民主而對抗，就如烏克蘭對抗俄國威權暴力一般，所以她選擇透過訪台來表達對台灣之支持，也盼引起挪威其他政黨對台灣的重視。

自由黨是挪威主要政黨之一，全國黨員近萬人，也是該國最老牌的政黨，黨主席梅比曾任挪威教育部長，並於去年11月率團訪台。