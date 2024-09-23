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中國調查歐洲進口乳製品 歐盟告上WTO要求諮商

中央社／ 布魯塞爾23日專電

歐中貿易角力又有新進展。因中國發動對歐盟進口乳製品的反補貼調查，以反制歐盟對中國的電動車調查，歐盟執委會今宣布根據WTO爭端解決機制，針對乳製品案要求與中國進行諮商。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）表示，這是歐盟首次在境外貿易對象對其發動調查的初階段，就向世界貿易組織（WTO）提出爭訟。

執委會透過新聞稿指出，因中國在短時間內基於可疑的指控及不充分的證據而展開貿易防禦措施，這個新興模式促使歐盟採取前述行動，以捍衛歐盟乳製品產業的利益，反制濫用貿易規則的行為。

執委會強調從一開始便與歐盟出口商及成員國密切追蹤中國的調查案，並決心充分利用所有可行的法律手段，保護歐盟產業免受貿易防禦工具遭濫用之害。

根據世界貿易組織的爭端解決機制（DSM），若與中國的諮商無法達到滿意結果，歐盟將可要求世貿組成爭端解決小組，走向下一階段的爭訟程序。

歐盟執委會去年10月正式立案調查中國政府對電池電動車（BEVs）不當補貼案，8月20日提出調查最終決定草稿，建議歐盟27國同意課徵反補貼稅（Countervailing Duties）。

執委會依歐盟規定需在10月30日前經歐盟27國投票、正式決定是否對中國進口電動車加稅。上週中國商務部長王文濤赴布魯塞爾會見歐盟執委會負責貿易政策的執行委員杜姆布羅夫斯基斯（ValdisDombrovskis），試圖透過協商避免徵稅。

中國政府的報復行動，除了在8月9日針對歐盟的電動車調查案向世貿提出與歐盟諮商，獲歐盟同意進入諮商程序，8月21日並正式立案調查歐盟國家進口的部分乳製品是否獲得過度補貼。歐盟執委會今日便是針對乳製品案提出反制。

機制 歐盟 電動

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