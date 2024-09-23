中日外長紐約會談 北京：雙方保持溝通中

日本外相上川陽子今天透露，將與中國外長王毅在聯合國大會召開期間舉行會談。對此，中國外交部表示，雙方正保持溝通中。

綜合陸媒報導，中國外交部下午舉行例行記者會，對於中日兩國外長將在這次聯大會議期間舉行雙邊會晤一事，外交部發言人林劍回答說，「目前雙方正在保持溝通，如有消息，我們將及時發布」。

日本共同社的消息指出，上川陽子今天在東京羽田機場啟程前往紐約聯合國大會前向媒體表示，將於聯大召開期間與王毅會談。

對於深圳市日本人學校男童近日遇襲身亡案，上川陽子說，「將強烈要求中方說明案件情況並確保日僑安全」。

此外，有關中日雙方日前針對福島第一核電站處理水排海問題達成共識，中國並將逐步恢復日本水產品進口一事，上川陽子說，「將深化討論，促成取消進口限制」。