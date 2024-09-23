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研究：訂淨零目標城市企業增加 但減排承諾缺乏誠信

中央社／ 巴黎23日綜合外電報導

氣候監督團體「淨零追蹤」（Net-Zero Tracker）今天發布的研究指出，儘管越來越多國家、企業和城市開始制定淨零目標，但許多減少碳排的承諾缺乏誠信。

法新社報導，「淨零追蹤」是由4個組織組成的研究合作夥伴，每年檢視超過4000個政府、州、市和大型企業的氣候承諾。

報告顯示，在「淨零追蹤」監督下的約2000家上市企業中，已有近60%承諾消除碳足跡，與去年進行上次評估時相比增加23%。此外，採納淨零目標的亞洲企業數量也「顯著增加」。

整體而言，有148個國家已設定淨零目標，但今年11月聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方會議（COP29）輪值主席國亞塞拜然卻是個「特別的例外」。

雖然與前一年相比，越來越多州政府和城市已制定目標，分別增加28%和8%，但報告補充說，「只有不到5%的企業、州、地區和城市實體」達到最低要求標準。

這包括解釋如何達成目標、設定中期目標，以及不僅是二氧化碳，而是涵蓋所有溫室氣體排放，來證明這些承諾的可信度。

儘管沒有任何減排計畫的企業數量已「大幅減少」，但研究指出，全球最大的100家私人企業中，仍有近半決定不制定氣候目標。

聯合國淨零承諾高階專家小組主席麥肯納（Catherine McKenna）說：「我們已經取得進展，但我們還需要更多。我們必須更具雄心。」

巴黎協定」（Paris agreement）要求將全球氣溫升幅控制在比19世紀末高出攝氏1.5度的範圍內，當時燃燒化石燃料開始使地球明顯升溫。

科學家認為，為了有機會達成這項目標，並避免氣候變遷的最壞影響，全球碳排量必須在2030年前減少近一半，並在2050年左右達成淨零。

任何剩餘的碳污染都必須透過從大氣中捕集二氧化碳等方式移除。

巴黎協定 淨零 聯合國

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