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大谷翔平前口譯水原辯護團隊 要求量刑宣判延至12月
NHK報導，美國大聯盟洛杉磯道奇隊大谷翔平的前任專屬口譯水原一平，被指控銀行詐欺等罪名，原定下個月宣判量刑，延期至今年12月。報導說，由於水原與檢方已達成認罪協商，預計刑期會低於最高的33年監禁。
大谷與水原分道揚鑣後，在道奇隊不斷創下新的紀錄。今天對上洛磯隊，大谷5支4，還有2次盜壘成功，今年已累積「53轟55盜」。
水原於季初被揭穿涉嫌長年從大谷的銀行帳戶匯款到給運動賭博組頭，轉移了近1700萬美元（約新台幣5.5億），被美國檢方以銀行詐欺及逃漏稅罪起訴。
水原在今年6月的認罪聽證會上承認起訴內容，原定於10月25日宣判量刑。然而根據公開的法院記錄，水原的辯護團隊要求將宣判日期延至12月20日，理由是關於賭博行為的法醫精神科醫生診斷和報告無法及時完成。
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