斯里蘭卡總統宣誓就職 矢言讓民眾對政治重拾信心

斯里蘭卡首位左翼總統迪桑納亞克今天宣誓就職，矢言恢復民眾對政治的信心。人民對斯里蘭卡的空前經濟危機感到憤怒，讓迪桑納亞克壓倒性贏得大選。

法新社報導，親馬克思主義政黨「人民解放陣線」（People's Liberation Front）黨魁迪桑納亞克（AnuraKumara Dissanayaka）19日大選擊敗競爭對手後，今天在首都可倫坡（Colombo）宣誓就職。

斯里蘭卡2022年經濟崩潰，引發民怨沸騰，之後曾是政壇邊緣人的迪桑納亞克支持率大幅上升。

55歲的迪桑納亞克今天在首席大法官的主持下宣誓就職，出席儀式的國會議員、佛教僧侶和軍隊成員在儀式後合唱國歌。

迪桑納亞克宣誓後表示：「我將盡一己之力，恢復人民對政治人物的信心。」

他說：「我不是巫師，也不是魔術師，有些事我知道，有些事我不知道，但我會尋求最佳建議並盡力而為。因此，我需要每個人的支持。」