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8月剛訪問台灣 野田佳彥當選日本最大在野黨黨魁

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
日本前首相野田佳彥當選立憲民主黨的黨代表。圖為今年8月他受邀「凱達格蘭論壇－2024印太安全對話」發表專題演講。圖／聯合報系資料照片
日本前首相野田佳彥當選立憲民主黨的黨代表。圖為今年8月他受邀「凱達格蘭論壇－2024印太安全對話」發表專題演講。圖／聯合報系資料照片

日本第一大在野黨立憲民主黨今（23日）下午選出新任黨代表（黨魁），67歲的前首相野田佳彥在第二輪投票擊敗枝野幸男，成為第三任的黨代表。

野田在當選後表示，他有奪回執政權的決心，戰鬥從今天開始。並說將在24日上午前，決定黨內核心人事，呼籲從今天起不分彼此，全黨都要動起來奪回政權。

在投票前的演說中，野田表示日本貧富差距擴大，許多人掉出中產階級。為了導正這樣的階級差距，讓強大的中產階級復活，黨要要實現政權更替。並說結束金權政治，限制世襲，才是最大的政治改革。本次有4人參選，新的黨代表任期3年。

野田今年8月曾經訪台，受訪時說，台灣是共享民主、自由、人權和法治等基本價值的重要夥伴，日本對台支持和避免危機事態發生並無黨派差異。

人權 投票 日本

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