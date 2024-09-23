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北韓垃圾氣球擾亂航班 南韓軍方：若越線將採果斷行動
北韓最新的空飄氣球一度擾亂仁川機場（Incheon airport）航班，南韓軍方今天警告，如果北韓空飄的垃圾氣球造成南韓人員傷亡，首爾將會採取「果斷的軍事行動」。
法新社報導，自5月以來，北韓已朝南方空飄超過5500顆裝滿垃圾的氣球，不但擾亂航班、引發火災，甚至掉落在南韓的政府大樓。
平壤聲稱，這是為了報復南韓倡議人士向北飄送反對北韓領導人金正恩的傳單。
南韓合同參謀本部（Joint Chiefs of Staff）發言人李成俊（Lee Sung-joon）對媒體表示：「如果北韓垃圾氣球構成嚴重安全威脅，或被認定為越界，首爾將採取果斷的軍事行動。」
他說，若有人因空飄氣球而死亡，那麼就是越過紅線。但李成俊並未確切說明「果斷」措施為何。
北韓空飄的氣球裡大多數有廢紙袋，並不會造成衛生上的特別危害，但最近幾週有些氣球含有新裝置，在落地時造成火災，引發南韓社會大眾的疑慮。
李成俊說：「我們軍方正在密切監視北韓，並隨時追蹤氣球從何處飄放。」
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