中日外長會談 討論深圳日童遇襲身亡事件

中國深圳日僑學校1名男童日前遇襲後不治，日本外務省副大臣柘植芳文今天為此訪問北京；外務大臣上川陽子今天也表示，將與中國外交部長王毅舉行會談，要求確保日僑安全。

就讀中國廣東省深圳日本人學校的1名10歲男童在9月18日上學途中，遭1名44歲中國男子持刀刺傷。男童經搶救後，仍於19日凌晨不治身亡。

日本放送協會（NHK）報導，上川陽子為出席聯合國大會，今天上午從東京羽田機場啟程飛往紐約。

她出發前向媒體宣布，東京時間24日，她將在紐約與中國外長王毅會談，並表示「這場會談將強烈要求（中方）詳細說明事發經過，並確保旅中日本人、特別是兒童的安全」。

上川也透露，受到這起事件影響，將緊急斥資約4300萬日圓（約新台幣970萬元），以強化在中國的12間日僑學校校車與學校周邊道路安全。

另外，外務副大臣柘植芳文也為了這起事件和其他事務，於9月22日至24日訪問北京，並於今天上午與中國外交部官員會談。

他今天從下榻飯店出發前往會談現場時向媒體表示，「將會了解詳細狀況，也希望要求中方採取因應措施，維護日僑的安全」。

由於旅中日本人之間瀰漫不安情緒，柘植預計今天下午會晤北京日僑學校和「中國日本商會」等單位代表，並與他們交換意見。