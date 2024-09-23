日本護衛艦駛入中國領海事件 日媒：已撤換艦長
日本海上自衛隊涼月號護衛艦7月一度駛入中國領海，日本共同社今天引述消息人士報導，艦長已被撤換，而日本政府已向中方說明艦長當時未掌握正確位置，因而誤闖中國領海。
不只一名日本與中國外交相關消息人士透露以上訊息之外，也指出海上自衛隊認為這是重大錯誤，已更換涼月號護衛艦艦長，正在評估祭出處分。
共同社指出，海上自衛隊的船艦未事前告知就駛入中國領海，為自衛隊1954年成立以來首樁案例。日本政府為了避免影響對中關係，以非官方途徑向中國政府傳達誤闖領海一事，並以國家安全保障局為中心彙整調查報告，但以涉及部隊行動為由，計劃不公開調查報告。
日本防衛省回應共同社訪問時表示，「因為涉及（自衛隊）行動相關事項，不方便置評」。
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