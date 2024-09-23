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中俄首次北太平洋聯合巡邏 宣稱非針對第三方

中央社／ 台北23日電

據中國海警公布，中俄艦艇編隊21日首次在北太平洋公海展開聯合巡邏，環球時報引述中國軍事專家宣稱，中俄聯合巡邏不針對任何第三方，也與當前的地區安全形勢無關。

據中國海警官方公布，由中國海警梅山艦、秀山艦與俄羅斯海警堪察加彼得羅巴浦洛夫斯克號、堪察加號巡邏艦組成艦艇編隊，21日赴北太平洋公海展開聯合巡邏。環球時報23日報導，這是中俄海警首次赴北太平洋聯合巡邏。

報導指出，9月16日至20日，中國海警先訪問了俄羅斯，在俄羅斯彼得大帝灣附近海域舉行聯合演習，以檢驗中俄海警共同維護海上安全能力。

報導引述中國軍事專家張軍社表示，「中俄海警之間的聯合演習和聯合巡邏不針對任何第三方，也與當前的地區安全形勢無關」。

張軍社表示，此次中俄海警艦艇編隊在北太平洋公海聯合巡邏符合國際法和國際慣例，是在履行聯合國大會46/215號決議和「北太平洋公海漁業資源養護和管理公約」，維護海洋安全和公海漁業生產秩序等。

對於外界廣泛關注的中俄海警艦艇編隊巡邏海域，是否會與此前中俄海軍聯合巡航編隊一樣抵達阿拉斯加附近的白令海，張軍社說，白令海是太平洋最北部的邊緣海，各國艦船享有航行自由權，白令海西面是俄羅斯的西伯利亞地區，也是俄羅斯的近海，因此中俄海警船進入白令海也是正常、合法的。

張軍社表示，中俄海警聯合巡邏是檢驗和提高雙方執法能力，「對更好地維護世界海洋安全和漁業生產秩序有積極意義」。

據美聯社今年7月報導，美國海岸防衛隊（U.S.Coast Guard）巡邏艦在白令海例行巡邏時，在仍屬美國專屬經濟區（EEZ）範疇的國際水域發現3艘中國軍艦。

當時中國軍艦回應美國海岸防衛隊的無線電通訊，稱其目的是進行「航行自由行動」。

報導指出，這並不是中國軍艦首次在阿拉斯加水域附近航行，並引述美國海岸防衛隊前高級官員表示，中國形容為「航行自由行動」的做法，是想在美國視為其勢力範圍內的地方展示中國的實力，而這顯然是效法美國海軍在台灣海峽實踐航行自由行動。

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