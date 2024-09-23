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車臣總統稱馬斯克贈特斯拉皮卡又「遠端鎖車」 怒嗆算什麼男人

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
俄羅斯車臣共和國領導人卡狄羅夫今年8月在X展示一輛車頂裝有機關槍的特斯拉電動皮卡Cybertruck。圖／截自@MurzynfrogXXX在X的影音
俄羅斯車臣共和國領導人卡狄羅夫今年8月在X展示一輛車頂裝有機關槍的特斯拉電動皮卡Cybertruck。圖／截自@MurzynfrogXXX在X的影音

俄羅斯車臣共和國總統卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）8月分享駕駛特斯拉電動皮卡車Cybertruck影片，車頂還安裝機關槍，並宣稱車是馬斯克送給俄軍的；不過，卡狄羅夫近日透露，他的車被馬斯克「遠端鎖車」，怒嗆對方「算什麼男人！」

政治新聞網Politico報導，卡狄羅夫19日在社群軟體Telegram聲稱，這輛電動皮卡車配備機槍砲塔，「在戰場上表現良好」，但卻被馬斯克「遠端鎖車」。

他說，「馬斯克很惡劣。他打從心底贈送昂貴的禮物，然後又遠程鎖車」，「這一點也不男人，你怎麼能這麼做呢，伊隆？」伊隆是馬斯克的名字。

在8月的影片中，卡狄羅夫笑容滿面在車臣首府格羅茲尼（Grozny）的空蕩廣場上駕駛Cybertruck，一邊揮舞彈帶，猶如2015年電影《瘋狂麥斯：憤怒道》中的「子彈農夫」。

不過，馬斯克堅決否認送車一事，他在自家社群平台X寫道，「你真的以為我會蠢到把Cybertruck送給一個俄國將領？」

卡狄羅夫20日補充，已增派2輛Cybertruck至烏克蘭戰區，還發布一段影片，展示2輛裝備機槍砲塔的Cybertruck停在林區，身穿軍裝的男子在車頂開火。

卡狄羅夫是普亭欽點的車臣領導人，在當地實施鐵腕統治，多年來因涉嫌侵犯人權飽受批評，並在2020年遭美國國務院實施制裁。他是俄國總統普亭的盟友，積極參與俄國對烏克蘭的軍事行動。

Cybertruck 影片 馬斯克

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