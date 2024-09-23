破紀錄暴雨釀災…日本石川7死2下落不明 強震臨時住宅淹水

日本石川縣9月21日降下破紀錄大雨後引發土石流、河川氾濫等災害。日本內閣官房長官林芳正今天就此表示，截至今天上午8時已獲報有7人死亡、2人下落不明、8人失聯。

日本石川縣9月21日降下破紀錄大雨，氣象廳一度發布最高警戒等級的「大雨特別警報」。

日本富士新聞網（FNN）報導，林芳正今天上午說明石川縣這次災情時表示：「截至今天上午8時為止，包含仍在調查是否跟這次災害有關的罹難者在內，獲報共有7人死亡、2人下落不明、8人失聯。」

林芳正接著說：「警方、消防人員、自衛隊正在持續在災區搜索、執行救援任務。」並透露「因為天氣狀況好轉，將透過自衛隊的直升機等，運送1萬份即食米飯、8000個緊急尿袋」至輪島市局部地區，這些物資預計今天中午前送抵。

綜合日本放送協會（NHK）、時事通信社等媒體報導，7名罹難者之中的6人，根據警方與消防等單位指出，包含輪島市5人、珠洲市1人。

搜救人員9月22日在流經輪島市的塚田川，尋獲1名老翁的遺體之外，也在輪島市町野町於被土砂侵襲的竹宅與田地中，找到2名高齡女性的遺體；而輪島市內國道249號的「中屋隧道」周邊9月21日發生土石流，9月22日在事發附近確認2人罹難。

石川縣府與珠洲市府指出，若山町廣栗地區有一棟住宅被土石流侵襲，導致1人死亡。

此外，石川縣府指出，珠洲市與能登町共2人下落不明之外，因為塚田川氾濫的關係，包含1名14歲女國中生在內，有多名居民失聯。

當地消防單位、員警以及自衛隊今天上午派出共約400人，持續在搜索因為河川氾濫而失聯的民眾。

根據石川縣府截至9月22日的統計，能登半島北部9月21日接獲「大雨特別警報」之後，能登半島氾濫的河川多達23條，今年1月1日能登半島強震後所建的臨時住宅，共有9處住宅區出現地板淹水的災情。

另外，石川縣府說明，輪島市、珠洲市、能登町共115處，因為出現土石流等災情，連外道路受阻，當局正在確認糧食、物資的狀況。

因停電導致的水泵停擺以及水管破損引發的斷水情況接連發生，截至22日下午4時，珠洲市有1738戶受影響，能登町部分臨時住宅也無法使用自來水。

輪島市長指出，表示大約6200戶，占全市的6成正面臨斷水。自22日起，輪島市和珠洲市已經派出水車投入救災。

報導指出，能登半島今年1月1日發生強震之後，重建工作仍在進行之際遭逢這次災害，長期影響令人擔憂。

日本石川縣9月21日降下破紀錄大雨後引發土石流、河川氾濫等災害。 歐新社

日本石川縣9月21日降下破紀錄大雨後引發土石流、河川氾濫等災害。 法新社

日本石川縣9月21日降下破紀錄大雨後引發土石流、河川氾濫等災害。 法新社

日本石川縣9月21日降下破紀錄大雨後引發土石流、河川氾濫等災害。 路透

日本石川縣9月21日降下破紀錄大雨後引發土石流、河川氾濫等災害。 歐新社

日本石川縣9月21日降下破紀錄大雨後引發土石流、河川氾濫等災害。 歐新社