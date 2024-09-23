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聯合國通過未來契約 承諾強化多邊主義因應危機

中央社／ 紐約聯合國總部22日綜合外電報導

聯合國會員國今天通過因應人類所面臨的種種戰爭、環境威脅、科技挑戰的未來藍圖。但也有人批評聯合國讚揚「具開創性」的此一倡議企圖心不足。

法新社報導，捍衛這項「未來契約」（Pact for theFuture）的聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）讚揚達成「具里程碑意義的協議，朝更有效、更包容、更相互連結的多邊主義躍進一大步」。

數十國領袖齊聚一堂通過「未來契約」，為本月24日開始的年度聯合國大會（UN General Assembly）拉開序幕，但一度遭到俄羅斯反對。

各國領袖承諾加強多邊機制，以「跟上世界日新月異的步伐」，並在面臨「持續危機」時「保護當代人和未來世代的需求和利益」。這份文件指出：「我們相信全人類有一條通往更光明未來的道路。」

這份契約概述56項「行動」，包括對多邊主義、維護聯合國憲章（UN Charter）和維持和平的承諾，也呼籲改革國際金融機構和聯合國安全理事會（UNSecurity Council），同時加緊努力應對氣候變遷、促進裁軍和引導人工智慧（AI）發展。

由於俄羅斯外交部副部長韋爾希寧（SergeyVershinin）提出強調「不干涉國家內政原則」的修正案，與會國一度延後通過「未來契約」。

俄羅斯的反對意見得到盟友白俄羅斯北韓、伊朗、尼加拉瓜和敘利亞的支持，但這項修正案在一項不採取行動的動議中，以壓倒性多數被駁回。

「國際危機組織」（International Crisis Group）專家高文（Richard Gowan）告訴法新社，契約內容雖有一些「不錯的想法」，卻「不是古特瑞斯最初呼籲的那種改革整體多邊主義的革命性文件」。

一名外交官也說：「在理想情況下，會希望有新的想法。」

北韓 白俄羅斯 聯合國

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