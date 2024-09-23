「這是一場艱苦戰役」德國社民黨續執政布蘭登堡 成功阻擋極右翼

德國布蘭登堡選舉22日晚間開票，現任布蘭登堡邦長沃伊德克實現選前承諾，替社會民主黨（SPD）以30.9%拿下選舉勝利，領先德國另類選擇黨（AfD）29.2%。沃伊德克在選後之夜公開說，「這是一場艱苦戰役」，布蘭登堡選擇「穩定性和連續性」。

根據最新開票結果顯示，本次選舉投票率為72.9%，相較上屆選舉2019年多出11.6%。綠黨（Greens）、左派黨（Linke）與自民黨（FDP）得票率都在5%以下，確定退出議會。瓦根克內希特黨（BSW）以13.5%領先基民黨（CDU）的12.1%，首次獲得進入議會門票。

布蘭登堡議會席次共88席，預估社民黨將有32席，德國另類選擇黨30席，基民黨12席，與瓦根克內希特14席。社民黨可能與基民黨繼續組成聯合政府，離絕對多數45席尚失關鍵一席。瓦根克內希特曾公開表示，瓦根克內希特黨不會與德國另類選擇黨在聯合政府上合作。

選舉附帶民調結果顯示，有50%選民希望沃伊德克（Dietmar Woidke）續任邦長；47%對沃伊德克領導的議會聯合政府感到滿意。

現年63歲的沃伊德克出身薩克森邦村莊，青年時期在當時東柏林洪堡大學就讀農業與畜牧營養生理學。兩德統一後，沃伊德克以農業專家跨入政治領域，32歲時加入社會民主黨。隔年，1994年成為布蘭登堡邦議員，從此深耕布蘭登堡。

沃伊德克身為社民黨資深黨員，在2004年擔任邦議會環境與農業部長；2010年至2013年任職布蘭登堡內政部長。在2013年接下布蘭登堡邦長後，連續3屆連任，今年邁入第11年。

沃伊德克在這次選戰中孤注一擲，競選口號是使用「所有民主手段」阻止德國另類選擇黨，並稱若敗選便退出政壇；在選前與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）及其政府聯盟切割，且競選造勢活動幾乎不見兩人同台身影。

沃伊德克實現選前承諾，成功阻止德國另類選擇黨在布蘭登堡的勢力。蕭茲目前正在美國紐約參加聯合國會議，不願對這次選舉結果發表正式聲明。

德媒分析，沃伊德克與社民黨在布蘭登堡的勝利，至少能換得蕭茲「一個微笑」、「一個喘息」。選前一天（21日），蕭茲曾在社群媒體Instagram上發文替沃伊德克與社會民主黨拉票。

選舉附帶民調中一項「對聯邦政府滿意度調查」，77%不滿意，20%滿意。此外，「聯邦政府爭執太多，讓國家幾乎停滯不前」，則有80%選民同意。

至於有56%選民同意這次「邦選舉是給聯邦政府一個自省的機會」，其中85%來自德國另類選擇黨的選民，80%來自瓦根克內希特黨；而持反對的37%選民中，60%是支持社民黨。在「首次握有投票權的選民」中，德國另類選擇黨獲30%，社民黨19%，瓦根克內希特黨14%，基民黨10%。

在特斯拉（Tesla）歐洲超級大廠所在地格林海德（Grünheide），德國另類選擇黨拿下34%，社民黨26.4%。