從槍桿子到吸票機 斯里蘭卡總統當選人迪桑納亞克

斯里蘭卡馬克思主義派總統當選人迪桑納亞克出身發起兩場致命叛亂的政黨，把革命家切．格瓦拉（Che Guevara）當英雄的他現在將為這個正從經濟崩潰中蹣跚復原的國家掌舵。

法新社報導，選民懲罰建制派政黨造成2022年經濟崩潰，以及隨國際貨幣基金（IMF）紓困和撙節措施而來的艱難度日，使得現年55歲、工人家庭出身的迪桑納亞克（Anura Kumara Dissanayaka）在昨天大選中一舉囊括42.31%選票而當選。

那是佛教徒為主的斯里蘭卡自從1948年結束英國殖民統治而獨立以來最嚴重財政危機。

迪桑納亞克於大選結果公布後在社群平台X發文說：「這場勝利屬於我們所有人…我們一起準備改寫斯里蘭卡史。」

可倫坡當局貪腐和經濟失策引發糧食、燃料和藥品短缺，掀起一波反政府浪潮，使得迪桑納亞克和他所屬親馬克思主義政黨人民解放陣線（People's LiberationFront）支持度飆升。

他提出的大選政綱說：「從少數精英家族改由人民政府治理，將是獨立之後斯里蘭卡史上首見。」

已婚、育有兩個小孩的迪桑納亞克政治生涯大多在非主流陣營中奮鬥。

人民解放陣線1980年代引領的叛亂活動導致數萬人喪生，他當時是學生領袖。根據簡歷，迪桑納亞克2014年成為黨領導人，那是在人民解放陣線公開宣布「永遠不再」使用武力之後不久。

2020年最近的一次國會大選，人民解放陣線只獲得不到4%選票。

即將下台的總統威克瑞米辛赫（RanilWickremesinghe）加稅和其他撙節措施導致數百萬民眾只能勉強維持生計，讓迪桑納亞克改變「貪腐」政治文化的承諾得到共鳴。

選委會官員指出，他明天上午將在可倫坡殖民時代建築的總統府秘書處宣誓就職。

迪桑納亞克位在可倫坡的辦公室裡掛著馬克思（Karl Marx）、列寧（Vladimir Lenin）、恩格斯（Friedrich Engels）等共產主義思想家和古巴前領袖卡斯楚（Fidel Castro）肖像；外頭旗竿上，一面印有鐵鎚和鐮刀圖樣的紅旗隨風飄揚。

人民解放陣線於1971年發動首場叛亂，這場短暫鬥爭造成2萬人喪生。1987年展開第2場武裝鬥爭時，出身主要社群僧伽羅人的迪桑納亞克是學生領袖，非官方估計這次武裝鬥爭奪走約6萬條性命。

自從聲勢扶搖直上以來，迪桑納亞克部分立場已然軟化，並且強調自己相信開放經濟，而且不全然反對私有化。他在政綱中承諾改善虧損國有企業，但不會將其出售。

在外交上，迪桑納亞克和人民解放陣線已經和新德里重修舊好，一改他們1987年時的反印度論調，不過外界仍認為他和中國較為密切。

印、中都在競逐對位處東西方海上航路戰略位置的斯里蘭卡發揮影響力。迪桑納亞克今年曾先後走訪北京和新德里。

人民解放陣線政治局委員瑞那亞（BimalRatnayake）今天表示，迪桑納亞克不會允許斯里蘭卡陷入印、中的地緣政治敵對態勢中。

瑞那亞說：「斯里蘭卡國土不會被用於對抗任何其他國家。」