斯里蘭卡大選底定 莫迪喊話盼與當選人密切合作

中央社／ 紐約22日綜合外電報導
印度總理莫迪。歐新社
印度總理莫迪。歐新社

印度總理莫迪今天表示，他期盼與斯里蘭卡總統當選人迪桑納亞克「密切合作」。左翼的迪桑納亞克是這個南亞島國週末大選的贏家。

法新社報導，莫迪（Narendra Modi）在社群平台X發文說：「我期盼與您密切合作，為我們人民和整個區域而加強我們多方面的合作。」

55歲的迪桑納亞克（Anura Kumara Dissanayaka）是親馬克思主義政黨人民解放陣線（People's Liberation Front）領導人，已經被宣布在昨天大選中獲勝。

大選 莫迪

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