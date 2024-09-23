德東布蘭登堡邦選舉 出口民調：蕭茲政黨小贏極右翼

根據出口民調，德國總理蕭茲的社會民主黨今天在原屬東德的布蘭登堡邦議會選舉中微幅領先極右派德國另類選擇黨。

法新社報導，根據公共電視頻道德國第一電視台（ARD）預測，蕭茲（Olaf Scholz）的社會民主黨（SPD）獲得31.1%選票，反移民、親俄羅斯的德國另類選擇黨（AfD）則囊括29.8%選票。

布蘭登堡（Brandenburg）這場選舉結果讓處境艱難的蕭茲聯合政府終稍得喘息。社民黨的民意支持度在明年全國大選前慘跌。

這場邦議會選舉深受矚目，因為社民黨自從1990年兩德統一以來就在當地執政至今，而且蕭茲的選區就在首都柏林外圍的布蘭登堡邦首府波茨坦（Potsdam）。

痛批尋求庇護者、多元文化、伊斯蘭和蕭茲政府的德國另類選擇黨原本寄希望於複製近期在德東勝選的態勢而再下一城。

德國另類選擇黨3週前在圖林根邦（Thuringia）議會選舉中勝出，首度贏得地方選舉而震憾政壇中的建制派，並在毗鄰的薩克森邦（Saxony）以些微之差成為邦議會第2大黨。

由於其他主流政黨截至目前都排除與其結盟，儘管德國另類選擇黨在相關選舉中取得斬獲，但是在這些邦執政的可能性不高。