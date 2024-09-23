聯大總辯論將登場 3場戰爭難見和平曙光

中央社／ 紐約22日專電

聯合國大會總辯論將於24日登場，美、英、法、日、印度與烏克蘭等國領袖將出席。在全球多處戰爭陰影下，尋求停火協議是本屆大會最主要議題。但俄羅斯與中國等領導人均缺席。

第79屆聯合國大會總辯論將於24日登場，美國總統拜登（Joe Biden）、英國首相施凱爾（Keir Starmer）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、日本首相岸田文雄、印度總理莫迪（Narendra Modi）等領袖將出席。拜登與岸田將在聯大發表任內最後一次談話。

如何為進行式中的烏克蘭、加薩與蘇丹戰事找出和平方案是本屆領袖總辯論焦點。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）將在聯合國安全理事會會議首日發表談話，隔日於大會演說，預料將說明烏方的「勝利方案」，期間將尋求拜登政府與西歐國家支持烏軍攻擊俄羅斯境內軍事設施，他還將會晤美國兩黨總統候選人。

以色列上週對黎巴嫩真主黨（Hezbollah）發動通訊器材炸彈攻擊並空襲貝魯特南郊地區，加薩戰爭持續擴大。黎巴嫩總理米卡提（Najib Mikati）已取消紐約行程；以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）也未確認在戰爭形勢下是否將前往，內唐亞胡如果出席聯大總辯論，可能會面臨支持巴勒斯坦的會員國代表集體離席窘境。

由於拜登任總統任期剩下不到半年，華府對相關議題預料不會有政策性變化，各國領袖在會議期間均尋求與民主黨候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris）及共和黨候選人川普（Donald Trump）和雙方幕僚會面的機會。

美國駐聯大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）上週指出，美國支持安理會改革方案，包括常任理事國增加一個非洲國家永久席位，會員國選舉的非常任理事國增加開發中小型島國的席位，相關改革必須見諸文字，啟動聯合國憲章修正案。

安理會任何變革必須由包括俄、中在內的5個常任理事國全數同意才能進行，目前各方未見共識，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）與中國國家主席習近平都將缺席大會，由兩國外長代打。

本屆聯大議程籠罩在戰爭擴大，全球更趨兩極化的陰影之下。輿論多不看好進行中的3場戰事可透過外交手段緩和，全球暖化與海平面上升等氣候變遷議題關注度較低。

拜登 美國 辯論

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