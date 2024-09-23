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法國新內閣 左翼僅一人

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電

法國21日宣布內閣名單，成員主要來自右派或總統馬克宏的陣營，令左派大為不滿。這可能讓新內閣在預算談判上遭遇強大的阻力，支出可能因此遭到刪減。

根據21日晚間公布的39人內閣名單，左翼僅有一人入閣，是新任司法部長米戈。整體來說，這份名單的立場更為偏右，有10人來自總理巴尼耶所屬的右翼「共和黨」，儘管該黨在國民議會大選的得票率僅5.4%。

有12人來自馬克宏陣營，例如新任財政部長阿爾芒（Antoine Armand），這也意味這位現年33歲、政壇歷練有限的新部長，和新任預算部長聖馬丁，馬上就要捲入一場預算爭鬥，因為新內閣的優先要務是在未來幾周提出明年度的預算案。

新內閣還必須處理法國龐大的赤字。當地媒體回聲報報導，根據法國財政部的最新預測，若沒有遏制支出和增加稅收的新措施，法國今年預算赤字占經濟產值的占比，恐怕會達到6%，高於歐盟規定的上限3%。

除當前的財政問題外，隨著法國經濟持續低迷和債務不斷增加，馬克宏改變策略已不可免。

內閣 法國 馬克宏

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