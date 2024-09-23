共機犯日領空 石破茂：擬修法動用危害射擊

日本自民黨總裁選舉候選人廿二日上午就軍事實力增長的中國大陸展開討論。前防衛大臣石破茂表示，應探討修法，使共軍軍機侵犯日本領空時，允許自衛隊動用警察權施以「危害射擊」。經濟安保大臣高市早苗也提到修法的必要性。

廿七日投開票的自民黨總裁選舉目前呈現三足鼎立態勢。據最新民調，石破、高市及前環境大臣小泉進次郎在九位候選人中高居前三名。

「危害射擊」是基於日本警察官職務執行法所行使的警察權，限定在正當防衛，以及逮捕重大凶惡罪犯情況下行使。日本曾表示，若中國海警局嘗試強行登陸尖閣諸島（釣魚台列嶼），日本會視對方態度，可能實施使用武器壓制對方的「危害射擊」。

針對共機上月侵犯九州附近日本領空兩分鐘，石破表示危害射擊目前是屬於警察權，除非是正當防衛或緊急避難否則無法進行。中國很清楚這一點，因此發揮不了威懾力。

小泉主張，面對中國海上勢力擴張，有必要加強與美國合作的警戒與監視活動。前經濟安保大臣小林鷹之指稱，應提升海上安保能力。

高市認為，日本政府應透過「極高層級」，好好向中方提出抗議。她並直言，對中國在日本周邊從事的軍事活動和頻繁的海洋進出行動，日方目前「完全被看扁了」。

外相上川陽子則強調，針對日前發生在深圳的日本男童刺殺事件，應全力確保旅中日本公民安全。自民黨幹事長茂木敏充認為，必須增加預算確保海外日僑安全。數位大臣河野太郎則認為，應與歐美國家合作，讓中國履行說明責任。

這場討論為富士電視台主辦，僅八位候選人參加，內閣官房長官林芳正宣布中止選舉活動，以因應能登半島暴雨災害。