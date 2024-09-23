不滿新內閣 法反對黨揚言倒閣

法國總理巴尼耶廿一日宣布內閣名單，成員大多年輕、背景多元，主要來自右翼或總統馬克宏的陣營。名單立刻引起極右翼與左派聯盟不滿，批「重返馬克宏主義」、「右傾」和「反民主」，揚言倒閣。

歷經兩周等待，巴尼耶終於提出卅九人內閣名單。這些成員大多較不具政治影響力。法媒迴聲報形容，一個右傾團隊，但有許多新面孔與多元背景。新政府首次內閣會議將於廿三日召開。

法國國會下議院國民議會在七月初提前改選後，呈現極右翼國民聯盟、左派聯盟新人民陣線，及執政黨中間派三強鼎立局面，無一方擁有絕對多數，因此表示願意納入不同黨派的巴尼耶在籌組新政府上面臨不小困難。

除了馬克宏派與自家人右翼共和黨的壓力，以及極右翼的「監督」外，在國會選舉中獲得最多席次的左翼聯盟更斷然拒絕合作。

廿一日下午，上萬名法國民眾再度走上街頭，抗議馬克宏與巴尼耶政府。但這次動員規模不如七日舉行的全國示威。

內閣名單中，出任新歐洲與外交事務部長的，是原為歐洲權理部長，在這次內閣名單中獲晉升的巴霍。四十歲的他是自由主義經濟學者，來自基督教民主派的政治世家，其父親賈克．巴霍曾四度出任部長及歐盟執委會副主席。

巴霍曾數次評論中國大陸，直言雖有必要與北京對話，但不應聽之任之，法國也已意識到中國的武斷戰略，以及擴張全球影響力的企圖。巴霍自二月出任歐洲權理部長後，曾數次針對歐中與法中關係回覆記者與議員，可窺見他雖希望避免與中國直接衝突，但也對中國的全球影響力抱持戒心。

巴霍回覆，法德兩國對北京抱持同樣目的，繼續與中國對話，以避免任何升溫並談論全球重大議題。這個對話應該有所要求，「因為我們都意識到中國武斷的戰略，想要擴張他在全球的影響力」。

巴尼耶宣布內閣名單後，極右翼國民聯盟立即表達不滿。黨魁巴德拉在社群媒體Ｘ寫道，這「新」政府是「重返馬克宏主義」，「而這正是人民透過民主機制兩度投票反對的」。

不屈法國領袖梅蘭雄也批新內閣「既沒正當性也沒未來」。左派社會黨則批評，「這是反動政府，是對民主的侮辱」。