拜登、岸田峰會 卸任前互道感謝

美國總統拜登廿一日在Quad峰會場邊，於他位於威明頓老家的私人宅邸，和即將卸任日本首相的岸田文雄，舉行約一小時的雙邊領袖會談。據白宮及日本外務省官網新聞稿，兩人會中強調台海和平穩定重要。

兩位領袖均認為，今後將持續緊密合作，以應對有關中國大陸的各項議題。兩人也一致反對中國企圖以武力片面改變東海與南海現狀的舉動，將採取堅決的因應作為。

拜登及岸田亦矢言繼續深化美日同盟，讓兩國作為堅定的全球合作夥伴並肩作戰；美日將落實四月岸田以國賓身分訪美時，與拜登確認的美日安保合作相關舉措，以及在北韓和俄烏戰問題上合作。

應是其首相任內最後一次出訪的岸田說，隨著支持日美和平繁榮的國際秩序面臨新挑戰，而且正處於歷史性的轉折點，日美同盟正愈來愈重要。他還說，正由於拜登強有力的領導力，才讓日美同盟現在空前堅固。

拜登也對兩人這段特別的友情致謝，並讚許岸田近三年任內對因應美日關係發展與國際議題所做的貢獻。