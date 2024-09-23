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美日印澳四方安全對話／拜登：陸持續測試我們

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
四方安全對話在美國總統拜登老家德拉瓦州威明頓市舉行，日本首相岸田文雄（右起）、拜登、印度總理莫迪和澳洲總理艾班尼斯與會。（美聯社）
四方安全對話在美國總統拜登老家德拉瓦州威明頓市舉行，日本首相岸田文雄（右起）、拜登、印度總理莫迪和澳洲總理艾班尼斯與會。（美聯社）

美國總統拜登廿一日在四方安全對話（Quad）高峰會同時會晤日本、印度和澳洲領袖。四人會後聲明，支持維持印太和平穩定，堅決反對企圖以武力改變現狀的片面或破壞穩定行動。拜登表示，中國大陸持續在台海等地以挑釁舉止「測試我們」。

聲明雖未點名中國，但拜登卻意外被錄到他在會中向其他三位領袖指稱，中國戰術在變、但戰略沒變，這在南、東海和台海皆然。拜登說，中國國家主席習近平目前雖聚焦國內經濟挑戰、盡量減少中國在外交關係的動盪，但習近平也在為自身尋求若干外交空間，以積極謀求中國利益。

法新社報導說，拜登這些話原本應在閉門會議中說，卻「意外」曝光。由於這四國向來強調Quad並非旨在抗中，因此拜登這段插曲恐有損此次峰會避免針對北京的努力。

這是拜登任內最後一次主持Quad峰會，地點是他老家德拉瓦州威明頓市。他會後與日本首相岸田文雄、印度總理莫迪和澳洲總理艾班尼斯發布「威明頓宣言」聯合聲明，指出四國作為印太領導性民主海洋國家，對近期海上危險的挑釁行動表達嚴峻擔憂，期盼印太不受任何一國支配，也沒有任何國家遭支配和脅迫。

聲明提到，四國領袖堅信，涵蓋尊重主權和領土完整的國際法，以及維繫海上和平安全穩定，是印太永續發展和繁榮的基礎。四人嚴肅關切東海和南海情勢，並對南海爭議島礁軍事化及該地區的脅迫、恫嚇舉動，持續表達嚴正關切，另譴責中國大陸海警或海上民兵的危險操作，強調二○一六年常設仲裁法院南海仲裁案結果，是各方和平解決爭端的基礎。

聲明寫道，美國和印度的海防隊、日本海上保安廳和澳洲邊境檢查署，計畫明年展開首次Quad海上船隻觀察任務（Quad-at-Sea Ship Observer Mission），以提高相互操作性並增進海上安全，未來幾年也會持續在印太各地繼續從事進一步任務。

四國也將致力推動半導體合作，藉由更妥善的互補優勢，以實現多元化和競爭的市場，並強化Quad的半導體供應鏈韌性。四國領袖也樂見就半導體供應鏈應變網絡，敲定一份合作備忘錄。

七月已宣布放棄競選連任的拜登並在公開發言時聲稱，無論政治情勢如何演變，Quad都會續存，到美國十一月總統大選的很久之後。歷史上，新德里實施不結盟政策，但這次莫迪也異口同聲表態Quad將延續下去。

南海仲裁 印太 拜登

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