拜登再揪團 反制大陸

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

美國總統拜登的任期只剩幾個月，依然把握最後時間「揪團」盟邦反制中國大陸，在任內最後一場「四方安全對話」（Quad）峰會中，表明中國大陸正在「考驗」美國與盟友。面對中國大陸的海上活動愈來愈積極，這四國也同意加強海事合作。

彭博資訊報導，拜登21日接待艾班尼斯、日本首相岸田文雄及印度總理莫迪時，各國領袖的公開談話都表示這場峰會的焦點並非針對中國大陸，但在記者陸續離開後，這四人商談第一個議題就是中國大陸。

拜登在開場演說表示，「我們相信（中國大陸國家主席）習近平想聚焦於國內經濟挑戰，儘可能降低中國（國內）動盪」，「我認為，習近平想為自己爭取一些外交空間，以積極謀求中國的利益」，「中國持續積極行動，（在好幾個面向）全面考驗我們」，「包括經濟和科技議題」，「同時，我們相信激烈的競爭需要密集的外交」。這段音訊被意外公開。

這四位領袖在聯合聲明宣布好幾項共同倡議，包括合作抗癌、海事安全及港口合作等。海事安全包括訓練倡議，以及提供工具幫助各國「監控與確保各自水域安全、執法、嚇阻非法行為」。

拜登 美國

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