快訊

巨業客運今夜台中宮原眼科前撞兩行人 釀一死一傷悲劇

影／雨彈前十名都在雙北 汐止警戒、淡水陷滾滾黃泥水

斯里蘭卡總統大選 馬克斯主義領袖迪桑納亞克勝出

中央社／ 可倫坡22日綜合外電報導
斯里蘭卡選舉委員會今天正式宣布，馬克斯主義領袖迪桑納亞克贏得總統大選。 圖／路透
斯里蘭卡選舉委員會今天正式宣布，馬克斯主義領袖迪桑納亞克贏得總統大選。 圖／路透

斯里蘭卡選舉委員會今天正式宣布，馬克斯主義領袖迪桑納亞克贏得總統大選，擊敗主要反對派領袖普瑞馬達沙，以及現任總統威克瑞米辛赫。

法新社報導，斯里蘭卡選舉委員會在網站公布，55歲的迪桑納亞克（Anura Kumara Dissanayake）以42.31%得票率贏得總統大選，普瑞馬達沙（SajithPremadasa）位居第2，威克瑞米辛赫（RanilWickremesinghe）更是遠遠落在第3名。

斯里蘭卡昨天舉行總統大選，由於無人獲得逾50%的選票，因此由得票率最高的兩名候選人-迪桑納亞克與普瑞馬達沙-於今天進入第2輪計票決選。這是斯里蘭卡史上首次總統大選由第2輪計票決定勝負。

半島電視台（Al-Jazeera）報導，斯里蘭卡選舉制度允許投票者根據自身喜好程度，依序在選票上選出3名候選人。

若無候選人的選票達絕對多數，將留下得票率最高的兩人，接著檢查投給被淘汰候選人的選票是傾向剩下兩人中哪一位，再計入他們各自選票中，而得票數最高者將被宣布勝選。

迪桑納亞克預計於明天宣示就職。

這是斯里蘭卡自2022年經濟因外匯儲備嚴重不足而陷入大幅衰退以來的首次選舉，當時斯里蘭卡甚至買不起燃料、藥物、烹飪用天然氣等進口必需品。

數以千計抗議群眾2022年走上可倫坡街頭，占領總統辦公室和官邸，迫使時任總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）逃亡後辭職。

在國際貨幣基金（IMF）29億美元的紓困計畫支持下，斯里蘭卡經濟一度有起色，但高昂的生活成本仍是許多選民最關注的核心議題。

大選 斯里蘭卡

延伸閱讀

邱泰源指賴總統致電罵彭啓明 洪子仁：應是意外插曲

斯里蘭卡總統大選首輪無人過半 史上首次進入第2輪

爆賴總統曾致電開罵 邱泰源現身向彭啓明道歉：大家一起努力

邱泰源爆賴清德致電罵人？ 彭啓明親回應：總統是君子、沒有罵我

相關新聞

回擊「宿敵」一說？北韓媒體突揭露金正恩15日回電習近平 強調兩國友誼

在南韓媒體20日披露，北韓領導人金正恩近來稱中國為「宿敵」後，北韓中央通信社今天報導，金正恩15日向中國國家主席習近平回...

總以為「歐洲問題就是世界問題」？國際秩序是否因西方的雙標所顛覆

歐盟外交高級專員博雷利(Josep Borrell)今年5月在英國牛津大學演講時曾說：「不管我去哪裡，總是會受到雙重標準之指責。」法國總統馬克…

斯里蘭卡總統大選 馬克斯主義領袖迪桑納亞克勝出

斯里蘭卡選舉委員會今天正式宣布，馬克斯主義領袖迪桑納亞克贏得總統大選，擊敗主要反對派領袖普瑞馬達沙，以及現任總統威克瑞米...

未關麥克風…拜登四方峰會對話流出 稱中國在「考驗」我們

我們相信，習近平正試圖專注於國內經濟挑戰，盡量減少中國外交關係中的動蕩，而且在我看來，他也希望為自己爭取一些外交空間...

以色列突襲約旦河西岸半島電視台辦公室 下令關閉45天

英國BBC報導，以軍22日突襲約旦河西岸雷馬拉（Ramallah）的卡達半島電視台辦公室，並下令該辦公室關閉45天。

共機侵犯日領空…自民黨總裁候選人展開討論 石破茂：檢討允許動用危害射擊

日本自民黨總裁選舉候選人今天對軍事實力增長的中國展開討論。前自民黨幹事長石破茂表示，應探討修法，讓中國軍機侵犯日本領空時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。