重現捷克白山戰役槍砲巨響 逾千位士兵震撼演出

紀念白山戰役404週年，來自歐洲各國約1200名演員在布拉格演繹1620年白山戰役的震撼場面。有捷克觀眾表示，很喜歡現場的火藥味、爆炸聲與士兵作戰場景，並表示這場戰役「在捷克歷史上相當重要」。

槍砲聲如雷鳴般不絕於耳，空氣中彌漫著火藥味，重甲披身的士兵從濃霧中走出，與敵方展開激烈交戰。如真實般的戰爭場面在布拉格上演。

為紀念白山戰役404週年，公民協會Bílá hora 1620、捷克皇冠騎士協會與布拉格6區，21日與22日共同舉辦「白山戰役」（Battle of White Mountain）歷史活動。

約1200名來自捷克、波蘭、斯洛伐克、匈牙利、德國的演員，在活動中飾演步兵、騎兵、砲兵與間諜等角色，在當年發生戰爭之地「白山」（Bílá Hora），震撼重現1620年白山戰役的情景。

白山戰役發生於1620年11月8日，是三十年戰爭（The Thirty Years' War）初期戰役，地點在捷克布拉格近郊，是一場歐洲宗教的決定性戰役。

白山戰役起因於天主教和新教勢力之間的衝突，當時的波希米亞（即今日的捷克）以新教徒為主，但統治該地的神聖羅馬帝國皇帝費迪南二世（FerdinandII）卻是一位虔誠的天主教徒，並強行推動天主教復興運動，這引起波希米亞新教貴族的強烈反抗，並導致白山戰役。

當時波希米亞新教聯合其他新教國家的力量，向費迪南二世率領的天主教聯軍決戰。天主教聯軍在將領讓·采克拉斯·德·蒂利（Johann Tserclaes, Count of Tilly）的指揮下，對安哈特公爵克里斯蒂安一世（Kristián I.Anhaltsko-Bernburský）率領的新教軍隊展開猛烈攻擊，最終新教聯軍潰敗。

戰後，費迪南二世開始對波希米亞鎮壓，許多新教徒被迫改信天主教，反叛領袖被處決，波希米亞的獨立地位也被削弱，重新納入神聖羅馬帝國的嚴密控制中。白山戰役也加劇歐洲的宗教對立，演變為全歐洲的大規模衝突，更多國家介入三十年戰爭中，涉及包括法國、瑞典、西班牙等國。

白山戰役活動負責人Tomas表示：「我們花了10個月在籌辦這次活動。」團隊準備詳細劇本，以及找到煙火技術人員，確保所有戰火效果在精確的時間和地點進行。Tomas也參與這次演出，並擔任中軍指揮官，負責指揮部隊進攻堡壘，最終取得勝利。

身穿一襲紅色古典服飾的捷克人Katka表示，今年她只擔任後援與觀眾，但在過去幾年，她也上戰場表演，負責為士兵送水。談及她的服飾，Katka說，這其實是16世紀初的服裝，她的角色繼承祖母的衣服，「縫製大約花了3到4個月，以確保衣服合身。」

捷克觀眾霍塞克（Zdeněk Hošek）表示，他喜歡火藥味、爆炸聲與士兵共同作戰的情景，他的朋友也參與這次演出，雖然現場有點擁擠，但表演相當精彩。

霍塞克也分享白山戰役在捷克歷史上的重要性。他說，在這場戰役後，波西米亞的獨立地位減弱，並長期處於哈布斯堡王朝之下。「這對我們的歷史產生巨大影響，幾乎讓我們的語言滅絕，幸好有些人將捷克語保存下來。」

台灣遊客陳詩涵表示，觀看白山戰役是很特別的經驗，因為這是講述17世紀的歷史，平常很少接觸到，「可以看到不同歐洲國家的人，對於這段歷史的重要性。」

除了白山戰役活動，主辦單位還舉辦傳統音樂表演與傳統市集，眾多攤位販賣刀劍、頭盔、斧頭、盾甲與手工藝品，吸引遊客們駐足。另外還展示中世紀的酷刑方式，有拷問椅、拉身架、斷頭台、吊刑台等刑具，讓民眾一窺數百年前的酷刑折磨文化。