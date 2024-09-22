未關麥克風…拜登四方峰會對話流出 稱中國在「考驗」我們

「我們相信，習近平正試圖專注於國內經濟挑戰，盡量減少中國外交關係中的動蕩，而且在我看來，他也希望為自己爭取一些外交空間，以積極追求中國的利益。中國繼續表現得咄咄逼人，在整個地區考驗我們，在南中國海、東中國海、南亞和台灣海峽都是如此。在我們關係的各個領域都是如此，包括經濟和技術領域。」

在美國特拉華州威爾明頓市（Wilmington）9月21日舉行的「四方安全對話」閉門峰會上，美國總統拜登對坐在圓桌旁的澳大利亞總理阿爾巴尼斯、印度總理莫迪、日本首相岸田文雄以及美國國務卿布林肯這樣說道。他的這番話在官方直播中被播出。據法新社、路透社等報導，當時，在自己的高中母校主持四方對話的拜登已結束開幕致辭，記者已被要求離開會議室，拜登並不知道麥克風還是打開的。

儘管白宮表示四方安全對話不針對任何其他國家、北京不應該對此提出異議，但拜登的上述言論顯示，他在峰會小組會議上首先就介紹了中國的情況以及其看法。法新社報導寫道，「這番話有可能影響峰會宣言，因為該宣言小心翼翼地避免提及中國的名字。」

四方峰會聯合聲明說了什麼？

在峰會後發表的未點名中國的聯合聲明中，美、澳、日、印領導人對南中國海和東中國海的局勢表示深感擔憂，「對有爭議島礁的軍事化以及在南中國海的脅迫和恐嚇行動表示嚴重關切」，並譴責「危險使用海岸警衛隊和海上民兵船只，包括越來越多地使用危險動作」，重申海洋爭端必須遵循國際法及《聯合國海洋法公約》和平解決。

聲明中還未點名地譴責了朝鮮的導彈試射：「我們譴責最近在該地區違反聯合國安理會決議的非法導彈發射。」

聲明稱，「我們共同代表著近 20 億人口和全球三分之一以上的國內生產總值。我們重申堅定致力於建設一個自由、開放、包容和富有彈性的印太地區。......我們強烈反對任何試圖通過武力或脅迫改變現狀的破壞穩定或單方面行動。」

聲明中提到此次四方安全對話達成的新的印太地區海事培訓倡議 (MAITRI)，並宣布美、日、澳、印四國的海岸警衛隊計劃在2025年啟動首次四方海上船舶觀察使命，以提高合作能力和海事安全，並在未來幾年繼續在印太地區執行更多任務。聲明還宣布四方將在衛生安全、人道主義援助和救災、基礎設施、關鍵和新興技術、氣候與清潔能源、網絡及空間等領域繼續展開合作，重申對東盟的堅定支持，承諾與太平洋島國、印度洋地區加強合作。

四方安全對話機制將繼續存在

談到美國總統大選，拜登對記者表示，無論政治形勢如何，四方安全對話都將存在。他說：「雖然挑戰會來臨，但世界將會改變，因為四方安全對話將繼續存在。」印度總理莫迪也做出了類似的承諾。「我們想發出的信息是，四方安全對話會繼續存在。」莫迪擬將於明年在印度主持四方峰會。

此次四方峰會堪稱拜登的告別峰會，充滿了個人色彩。除了四方峰會在拜登以前的高中舉行外，早些時候，拜登還邀請阿爾巴尼斯、岸田文雄和莫迪到自己在威爾明頓的家，與他們分別進行了一對一的私人會談。拜登說：「我很高興你們能到我家來，看看我長大的地方。」

媒體沒有獲准到拜登家中報導私人會議的情況。

拜登在社交媒體上發布了阿爾巴尼斯、岸田、莫迪分別在他家客廳裡做客的照片。照片上，拜登還向他們展示了從陽台上看到的湖景。白宮表示，此次峰會反映了拜登優先考慮國際聯盟的方式。

（路透社、法新社等）

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