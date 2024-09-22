大陸解除日本水產禁令 日經：美中對立被迫尋亞洲出路

中國從去年開始全面禁止進口日本水產品，日前宣布將逐步恢復進口。日本經濟新聞分析，背後原因是中國面臨日益嚴峻的國際壓力，無論何人當選美國總統，美中對立局面恐依舊，習近平政府不得不被迫往亞洲尋求出路。

福島第一核電廠的核處理水去年開始排放入海，中國全面禁止日本水產品進口，但日、中先前宣布，兩國政府已達成協議，在國際原子能總署（IAEA）實施追加監測措施下，中國將重啟進口符合安全標準的日本水產品。

日經分析指出，美國11月即將舉行總統大選，但無論是民主黨現任副總統賀錦麗，或是共和黨前總統川普當選，預料從川普政府以來的美中對立局面將持續。此外，中國目前面臨不動產市場與經濟不景氣等嚴重問題，短期內也難以見到經濟復甦的樂觀前景。

在這種情況下，習近平政府不得不在對美關係之外尋找活路，而這條出路就是與亞洲各國以及歐盟的外交關係。而在周邊亞洲各國當中，經濟規模較大的鄰國日本、韓國尤為重要。

日本自民黨總裁（黨主席）選舉將於27日登場，實際上也是選出首相岸田文雄的繼任者，目前9名候選人中，圍繞安保、以經濟為中心的對中政策，以及台灣問題等展開激烈討論。

中國希望在下個月日本新政權誕生之前，重新調整目前緊張的中日關係，而恢復進口日本水產品無疑是最合適的選擇，當然也因為中國市場對於日本水產品有需求。

不過，中國外交部發布聲明強調，要「逐步」恢復符合規範的日本水產品進口，相比於日本外務省宣布將會「著實（確實）回復」進口，顯得較為模糊不清，令人質疑日中在用語上是否彼此確認過。

報導稱，現階段無法推測中國將在何時、以何種程度恢復日本水產品進口。在中國的表述中，如果日本新政權的對中政策令中國不滿，中方可能會以各種藉口推遲恢復進口。

相關人士多半認為，日中這次協議的「主導權在中國手上」，也可以解釋成中國拿著日本期待許久的「恢復水產品進口」作為人質。

此外，深圳18日發生日本男童遭刺殺事件，將嚴重影響今後的日中關係，尤其是經濟層面。由於中國揭露的訊息不夠充分，目前旅中日本人社區與經濟圈當中，不安情緒正在蔓延，在此時機點宣布日本水產品解禁，將難免受此事件影響。