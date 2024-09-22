共機侵犯日領空…自民黨總裁候選人展開討論 石破茂：檢討允許動用危害射擊

日本自民黨總裁選舉候選人今天對軍事實力增長的中國展開討論。前自民黨幹事長石破茂表示，應探討修法，讓中國軍機侵犯日本領空時，允許自衛隊動用「危害射擊」。經濟安保大臣高市早苗也提到修法必要性。

這場討論為富士電視台討論會，只有8名候選人參加，官房長官林芳正今天上午宣布中止選舉活動，專注應對石川縣能登半島的暴雨災害。破紀錄的大雨已造成1人死亡、11人失聯，而首相岸田文雄正在美國訪問。

自民黨總裁（黨主席）選舉目前呈現「三足鼎立」態勢。根據最新民調，石破茂、高市早苗，以及前環境大臣小泉進次郎在9名候選人中高居前3名，3人的回答尤其值得關注。

「危害射擊」是基於日本警察官職務執行法所行使的警察權，限定在正當防衛，以及逮捕重大凶惡罪犯的情況下行使。日本之前曾表示，如果中國海警局嘗試強行登陸尖閣諸島（中華民國固有領土釣魚台列嶼，中國稱為釣魚島），日本會根據對方態度認定為「重大凶惡犯罪」，可能實施使用武器壓制對方抵抗的「危害射擊」。

針對共機上個月侵犯九州附近日本領空長達2分鐘，石破茂表示，「目前是屬於警察權，（除非是正當防衛或是緊急避難狀況下）否則無法進行危害射擊。中國也很清楚這一點，因此發揮不了威懾力。」

小泉進次郎主張，面對中國的海上勢力擴張，有必要加強與美國等國合作的警戒與監視活動。前經濟安保大臣小林鷹之指出，應該投資提升日本的海上安保能力。前官房長官加藤勝信則說，維持基於法治的海洋秩序至關重要。

外相上川陽子則強調，針對日前發生在深圳的日本男童刺殺事件，應該全力確保旅中日本公民的安全。自民黨幹事長茂木敏充認為，為了確保海外日僑的安全，必須增加預算。數位大臣河野太郎則認為，應該與歐美國家合作，讓中國履行說明責任。