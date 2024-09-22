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斯里蘭卡總統大選首輪無人過半 史上首次進入第2輪

中央社／ 可倫坡22日綜合外電報導
斯里蘭卡昨天舉行總統大選，由於無人獲得逾50%的選票，得票率最高的兩名候選人馬克斯主義領袖迪桑納亞克、主要反對派領袖普瑞馬達沙今天進入第2輪計票決選。美聯社
斯里蘭卡昨天舉行總統大選，由於無人獲得逾50%的選票，得票率最高的兩名候選人馬克斯主義領袖迪桑納亞克、主要反對派領袖普瑞馬達沙今天進入第2輪計票決選。美聯社

斯里蘭卡昨天舉行總統大選，由於無人獲得逾50%的選票，得票率最高的兩名候選人馬克斯主義領袖迪桑納亞克、主要反對派領袖普瑞馬達沙今天進入第2輪計票決選。

半島電視台（Al-Jazeera）報導，斯里蘭卡選舉制度允許投票者根據自身喜好程度，依序在選票上選出3名候選人。

若無候選人的選票達絕對多數，將留下得票率最高的兩人，接著檢查投給被淘汰候選人的選票是傾向剩下兩人中哪一位，再計入他們各自選票中，而得票數最高者將被宣布勝選。

路透社報導，這是斯里蘭卡史上首有總統大選由第2輪計票決定勝負。

根據已計算選票，迪桑納亞克（Anura Kumara Dissanayake）得票率為39.5%，普瑞馬達沙（Sajith Premadasa）則以34%居次。斯里蘭卡選舉委員會告訴記者，現任總統威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）等其餘候選人已遭淘汰。

可倫坡大學（University of Colombo）政治學家裴瑞斯（Pradeep Peiris）說：「選舉結果顯然表明，我們於2022年見證的動亂尚未結束。」

這是斯里蘭卡自2022年經濟因外匯儲備嚴重不足而陷入大幅衰退以來的首次選舉，當時斯里蘭卡甚至買不起燃料、藥物、烹飪用天然氣等進口必需品。

數以千計抗議群眾2022年走上可倫坡街頭，占領總統辦公室和官邸，迫使時任總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）逃亡後辭職。

在國際貨幣基金（IMF）29億美元的紓困計畫支持下，斯里蘭卡經濟一度有起色，但高昂的生活成本仍是許多選民最關注的核心議題。

大選 投票 斯里蘭卡

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