聯合國大會期間將與王毅會面 日外相上川陽子料談深圳日童刺殺事件

日本外相上川陽子23日在美國紐約出席聯合國大會期間，預料將與中國外交部長王毅會面，商談話題可能涉及日前發生在深圳的日本男童被刺殺身亡事件。

時事通信社、共同社報導，上川陽子預計於美國時間23日至25日訪問紐約。日本外務省人士透露，日中雙方還將討論中國即將逐步鬆綁對日本水產品限制進口的禁令。

這是日中外長自從今年7月於寮國首都永珍（Vientiane）藉東南亞國家協會（ASEAN）外長會議場合會晤以來的再次會面。

針對日本男童被刺殺事件，上川陽子將要求中國方面採取萬全措施，防止類似事件再次發生，並要求中方提供詳細的事件發生經過，以及作案動機等相關訊息。

日本外務省今天也宣布，外務省副大臣柘植芳文將於22日至24日訪問中國，主要是為了日本男童被刺殺事件，向中國政府相關人士詢問詳情，並再次要求確保旅中日本公民的安全。