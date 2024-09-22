快訊

否認參與呼叫器爆炸案！以色列總統指無意交戰：真主黨有很多敵人

台北大巨蛋漏水200座位「淋雨」 遠雄致歉：售票暫時避開

中職／生涯終局…周思齊外野3守位巡迴 引退賽兄弟抱憾吞敗

聯合國大會期間將與王毅會面 日外相上川陽子料談深圳日童刺殺事件

中央社／ 東京22日專電
日本外相上川陽子23日在美國紐約出席聯合國大會期間，預料將與中國外交部長王毅會面，商談話題可能涉及日前發生在深圳的日本男童被刺殺身亡事件。歐新社
日本外相上川陽子23日在美國紐約出席聯合國大會期間，預料將與中國外交部長王毅會面，商談話題可能涉及日前發生在深圳的日本男童被刺殺身亡事件。歐新社

日本外相上川陽子23日在美國紐約出席聯合國大會期間，預料將與中國外交部長王毅會面，商談話題可能涉及日前發生在深圳的日本男童被刺殺身亡事件。

時事通信社、共同社報導，上川陽子預計於美國時間23日至25日訪問紐約。日本外務省人士透露，日中雙方還將討論中國即將逐步鬆綁對日本水產品限制進口的禁令。

這是日中外長自從今年7月於寮國首都永珍（Vientiane）藉東南亞國家協會（ASEAN）外長會議場合會晤以來的再次會面。

針對日本男童被刺殺事件，上川陽子將要求中國方面採取萬全措施，防止類似事件再次發生，並要求中方提供詳細的事件發生經過，以及作案動機等相關訊息。

日本外務省今天也宣布，外務省副大臣柘植芳文將於22日至24日訪問中國，主要是為了日本男童被刺殺事件，向中國政府相關人士詢問詳情，並再次要求確保旅中日本公民的安全。

上川陽子 日本 王毅 紐約 美國 聯合國

延伸閱讀

她在日本叫計程車想坐副駕駛座 一開門見司機滿臉驚恐「酒都醒了」

中俄日本海軍演 俄外長：雙方軍事合作富有成效、不需類北約同盟

深圳日童案升高至政治事件 日副外相將訪中

日本石川大雨特報 東北至九州也將有強降雨

相關新聞

回擊「宿敵」一說？北韓媒體突揭露金正恩15日回電習近平 強調兩國友誼

在南韓媒體20日披露，北韓領導人金正恩近來稱中國為「宿敵」後，北韓中央通信社今天報導，金正恩15日向中國國家主席習近平回...

總以為「歐洲問題就是世界問題」？國際秩序是否因西方的雙標所顛覆

歐盟外交高級專員博雷利(Josep Borrell)今年5月在英國牛津大學演講時曾說：「不管我去哪裡，總是會受到雙重標準之指責。」法國總統馬克…

斯里蘭卡總統大選首輪無人過半 史上首次進入第2輪

斯里蘭卡昨天舉行總統大選，由於無人獲得逾50%的選票，得票率最高的兩名候選人馬克斯主義領袖迪桑納亞克、主要反對派領袖普瑞...

38人內閣名單出爐！ 法國新政府宣布向右轉

在經歷了數月的政治不確定性後，法國總統府秘書長科勒（Alexis Kohler）周六（9月21日）宣布組成新政府並公布內閣名單…

聯合國大會期間將與王毅會面 日外相上川陽子料談深圳日童刺殺事件

日本外相上川陽子23日在美國紐約出席聯合國大會期間，預料將與中國外交部長王毅會面，商談話題可能涉及日前發生在深圳的日本男...

瑞士提年金改革及環境2公投 民調卻預期雙雙被打回票

瑞士今天就是否支持採取更廣泛措施保護生物多樣性，以及改革年金財政制度舉行公投，不過根據民調，多數瑞士民眾似乎傾向對這兩項...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。