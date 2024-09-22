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回擊「宿敵」一說？北韓媒體突揭露金正恩15日回電習近平 強調兩國友誼

中央社／ 台北22日電
在南韓媒體20日披露，北韓領導人金正恩近來稱中國為「宿敵」後，北韓中央通信社今天報導，金正恩15日向中國國家主席習近平回電，感謝習近平致電祝賀北韓國慶76週年。圖為2018年兩人舉行會談。（新華社）
在南韓媒體20日披露，北韓領導人金正恩近來稱中國為「宿敵」後，北韓中央通信社今天報導，金正恩15日向中國國家主席習近平回電，感謝習近平致電祝賀北韓國慶76週年。圖為2018年兩人舉行會談。（新華社）

南韓媒體20日披露，北韓領導人金正恩近來稱中國為「宿敵」後，北韓中央通信社今天報導，金正恩15日向中國國家主席習近平回電，感謝習近平致電祝賀北韓國慶76週年，並指不斷鞏固和發展歷史傳統悠久的兩國友誼，是兩國人民的共同心願。

韓聯社轉述北韓官媒中央通信社報導，金正恩在這一回電中還說，他相信，北韓與中國兩黨（朝鮮勞動黨與中國共產黨）兩國將在有力推動社會主義建設、為兩國人民帶來實實在在的福祉、維護世界和平與地區安全的共同事業中，繼續取得良好成果。

金正恩提到，在「中華人民共和國成立75週年」這一「有意義的年份」中，祝願中國人民在「以習近平為核心的中國共產黨」的領導下，在社會主義現代化國家建設中取得更大成就。

今年9月9日是北韓76週年國慶。根據中國外交部官網公布，習近平當天向金正恩發出賀電，除指中國與北韓「山水相連，傳統友誼歷久彌堅」外，在新時期、新形勢下，中方將繼續從戰略高度和長遠角度看待兩國關係，願和北韓方面深化戰略溝通，加強協調合作。共同維護好、鞏固好、發展好兩國傳統友好合作關係。

南韓中央日報20日報導，北韓與中國之間近來似乎出現不尋常跡象，多名北韓消息人士表示，最近金正恩把加大對北韓施壓力度的中國，稱為「宿敵」，更在7月間就曾向北韓駐中國外交官下令「不要看中國臉色」。

報導提到，金正恩稱中國是「宿敵」的具體背景和對象尚未確認，但很可能是出於北韓對中國感到不滿。因為中國近期加強查緝北韓（透過中國的）走私行為，甚至扣押金正恩使用的物品且拒絕返還。

報導說，曾任南韓國家情報院第一、第三次長的峨山政策研究院客座研究委員韓基範，今年3月曾發表報告提到，金正恩2015年初就曾指出，美國和日本是「百年宿敵」，但「中國是5000年的宿敵」。

北韓 南韓 習近平 金正恩

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