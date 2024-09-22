瑞士提年金改革及環境2公投 民調卻預期雙雙被打回票

瑞士今天就是否支持採取更廣泛措施保護生物多樣性，以及改革年金財政制度舉行公投，不過根據民調，多數瑞士民眾似乎傾向對這兩項提案投下反對票。

法新社報導，在瑞士的直接民主制度下，那裡每隔幾個月就會舉行公投。本次公投由於多數民眾已提前投票，投票所今天上午僅開放幾小時，外界預期初步結果將於下午3時前出爐。

第一項公投提案名稱為「為了我們自然與景觀的未來」，獲得善待自然（Pro Natura）、鳥類保護協會（Bird Life）等數個環保組織支持，他們警告，瑞士的生物多樣性「已經衰退」。

瑞士聯邦政府目前每年投資約6億瑞士法郎保護生物多樣性，但提出本日公投提案的組織表示這並不足夠。

他們並未確切談到還需挹注多少資金，但籲請選民同意提高生物多樣性預算，以及增加保護區數量。

瑞士選民今天似乎也準備否決政府支持的年金財政改革。

今日的瑞士年金制度有所謂3大支柱：基本國家年金、強制雇主與勞工繳納的年金基金、自願性質的私人基金和投資。

根據瑞士政府，金融市場報酬率低、預期壽命增加導致第2支柱資金短缺。瑞士當局提出的改革，將要求雇主和雇員提高強制性職業基金的繳納金額。

但要求對這項改革進行公投的工會指出，這將迫使民眾繳更多錢，他們獲得的退休金卻會縮水。瑞士全國工會理事會（Swiss Trade Union Federation, SGB）將改革斥為「騙局」。