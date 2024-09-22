性別不平等仍嚴重 聯合國永續目標無法完全落實：需修法促平權
童婚、教育機會和糧食問題等，造成全球性別不平等！聯合國報告指出，許多國家未重視實踐性別平等，包括女性受教權、工作權和人身安全等等，導致聯合國永續目標無法完全實現。專家呼籲，各國政府應投入資金和修改法律，以促進性別平權的實踐。
女性不平等害經濟
《衛報》報導，聯合國婦女署性別概況報告指出，全球因未能對年輕女性提供充分教育，損失約10兆美元的經濟效益，而童婚將可能持續到未來70年。
該年度報告評估聯合國永續發展目標中性別平等的進展，其中，面臨中度或嚴重糧食不安全的女性比男性多4780萬人，並需要137年才能消除婦女的極度貧窮，而氣候變遷可能導致更多的婦女陷入貧困生活。
此外，若未來中低收入國家無法縮小網路使用的性別差距，恐將損失約5000億美元，然而，改善對女性農民的支持將使全球GDP增加1兆美元。
聯合國婦女署研究和數據部門負責人塞克表示，儘管實現性別平等會對各國造成不容小觑的成本，但各國政府必須向婦女投入大量資金，並對相關法律進行修改，才能真正重視性別平等。
性別平等可助永續
《聯合國》報導，聯合國婦女署呼籲，各國成員應達成新的國際共識，以縮小性別差距、實現性別平等，並促進所有婦女和女童的權利，這一目標即使遙遠但可以實現。
土耳其平等運動組織「婦女爭取婦女人權」倡議官桑梅佐卡克建議，政府應該更大資助女權地位，如同建立了防止女權倒退的防禦措施，這將會成為更加雄心勃勃堅持「永續發展目標」的信號。
聯合國經濟和社會事務副秘書長李軍華表示，在性別平等方面不採取行動的代價是巨大的，而實現這一目標的回報是巨大的，只有婦女和女童充分、平等地參與社會各個領域，才能真正實現2030年永續發展議程。
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