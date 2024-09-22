聯合國未來峰會聚焦全球危機 但能否落實令各界存疑

全球領導人今天齊聚紐約參與聯合國「未來峰會」，旨在探討衝突、氣候變遷等21世紀挑戰的因應之道，但最終協議能否實現如此宏大的目標，外界多有存疑。

法新社報導，聯合國（UN）秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）2021年首次提議舉行「未來峰會」（Summit of the Future）時，曾宣稱這場峰會能重啟國際合作，是改寫人類歷史的「一世代一遇」機會。

預計將有數十位國家元首和政府首腦在今天的峰會中通過「未來契約」（Pact for the Future），但古特瑞斯歷經激烈最後一刻談判後略顯沮喪，敦促各國展現「遠見」與「勇氣」，並呼籲以「最大雄心」強化國際機構。

與會領導人在最新版本的協議文本中，承諾將強化多邊體系，以「跟上瞬息萬變的世界步伐」，並「保障當前及未來世代的需求與利益」來因應「持續性危機」，文中寫道「我們相信全人類有通往光明未來的道路」。

這份近30頁的協議概述了56項「行動」，包括對多邊主義的承諾、擁護「聯合國憲章」及維和行動，同時呼籲改革國際金融機構與聯合國安全理事會（U.N.Security Council），致力繼續強化應對氣候變遷、推動裁軍並引導人工智慧（AI）發展。

一名外交官表示：「理想情況下，我們會期待有新點子、新想法。你知道的，就像2.0版本或更多。但當有200個國家需要達成一致，最後的結果就好比一棵什麼都有的耶誕樹。」

力抗全球暖化是這次談判一大爭議點，文本中關於逐步轉型遠離化石燃料的文字數週前從草案中消失，後來又重新納入；發展中國家則強烈要求對國際金融機構改革作出具體承諾，確保在氣候變遷的影響下，更容易取得優惠融資。

無論協商再激烈，「未來契約」及其附件「全球數位契約」（Global Digital Compact）、「未來世代宣言」（Declaration on Future Generations）等都不具約束力，其中「保護衝突中的平民」等原則更是每天都在被破壞，是否真能落實令外界存疑。