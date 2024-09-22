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菲律賓再派艦赴仙賓暗沙！官員指維持「戰略存在」：未傳任何敵對事件

中央社／ 馬尼拉22日專電
菲律賓海岸防衛隊最近派遣另一艘船艦前往南海仙賓暗沙海域，菲律賓ABS-CBN新聞網引述海岸防衛隊官員報導，目前未傳任何敵對事件。仙賓暗沙近月來成為菲中兩國在南海的新衝突點，雙方船艦發生多次衝撞。法新社資料照片
菲律賓海岸防衛隊最近派遣另一艘船艦前往南海仙賓暗沙海域，菲律賓ABS-CBN新聞網引述海岸防衛隊官員報導，目前未傳任何敵對事件。仙賓暗沙近月來成為菲中兩國在南海的新衝突點，雙方船艦發生多次衝撞。法新社資料照片

菲律賓海岸防衛隊最近派遣另一艘船艦前往南海仙賓暗沙海域，菲律賓ABS-CBN新聞網引述海岸防衛隊官員報導，目前未傳任何敵對事件。

報導引述菲律賓海岸防衛隊指揮官加文（Ronnie GilGavan）說，中方船艦仍繼續在仙賓暗沙（Sabina Shoal）徘徊，但菲方並未接到菲國船艦遭遇敵對事件的報告。

加文並未透露其他細節，僅強調菲律賓會在南海菲索區域維持「戰略存在」（strategic presence）。

部分觀察人士對「戰略存在」一詞的理解是，菲方將持續在南海菲索區域作「戰略性」的部署或巡邏，以宣示主權，但未必會長駐在一個地點，以避免與中方船艦發生對峙或直接衝突。

仙賓暗沙距菲律賓巴拉旺島（Palawan）大約75海里，菲方引據聯合國海洋法公約（UNCLOS），主張其位於菲律賓的200海里專屬經濟區範圍內；中國則援引歷史依據，主張擁有仙賓暗沙的主權。

菲律賓海防隊4月中旬派遣巡邏艦馬格巴努亞號（BRP Teresa Magbanua）長駐仙賓暗沙，監控中國是否有填海造島的行為。但在中方多次阻斷運補行動且直接衝撞之後，馬格巴努亞號於9月15日撤回母港。

5天後，菲律賓國家安全顧問安約（Eduardo Ano）證實，海防隊已經派另一艘船艦前往仙賓暗沙，但因天候惡劣暫時在中途躲避風浪。

雖然如此，ABS-CBN新聞網引述國際海事觀察員鮑爾（Ray Powell）說，未在仙賓暗沙海域監測到任何菲律賓船艦，但不排除是菲律賓船關掉船舶自動識別系統（AIS），以免暴露行蹤。

另一方面，菲中船艦在南海區域發生多次衝突之後，菲律賓國家海事委員會（NMC）發言人羅培茲（Alexander Lopez）昨天表示，菲方將不再披露船艦的位置以及巡邏任務的細節，讓中國難以圍堵。

南海 監控 聯合國 菲律賓

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