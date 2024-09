總以為「歐洲問題就是世界問題」？國際秩序是否因西方的雙標所顛覆

歐盟外交高級專員博雷利(Josep Borrell)今年5月在英國牛津大學演講時曾說:「不管我去哪裡,總是會受到雙重標準之指責。」法國總統馬克宏在2023年初的慕尼黑安全會議上也曾表示:「全球南方國家已經對我們失去了信任,其程度令我震驚。」德國外長貝爾博克(Annalena Baerbock)2023年4月在北京抨擊完中國的人權狀況後,遭到了中國時任外長秦剛的當面反擊:「在人權問題上中國不需要西方來當教師爺。」

長期以來,全球許多發展中國家都在指責西方只在需要貫徹自身利益時才高舉「基於規則之國際秩序」的大旗。而在2022年俄烏戰爭爆發、2023年加沙戰爭爆發後,此類指控更是顯著增多。

「歐洲的問題並不是全世界的問題」

俄羅斯入侵烏克蘭後,美國總統拜登就說,如果俄羅斯獲勝,就意味著「基於規則之國際秩序的終結」,並由此認為保衛烏克蘭就是保衛國際秩序之原則。然而,西方國家卻沒能拉攏發展中國家加入制裁俄羅斯的行列。即便是同樣採用民主體制的印度、巴西、南非等國,就算他們並不認同俄羅斯的行為,也依舊在和俄羅斯做生意,部分國家的對俄貿易額甚至比開戰前更高。

印度外長蘇傑生(Subrahmanyam Jaishankar)曾經就此指出,歐洲人「顯然以為歐洲的問題就是全世界的問題,但是世界的問題並不是歐洲的問題。」印尼國防部長、候任總統蘇比延多(Prabowo Subianto Djojohadikusumo)也曾尖銳地表示,在和平議題上,西方國家「顯然對烏克蘭適用一套標準,對巴勒斯坦又適用另一套標準」。

「規則普適性」還是「文明多樣性」?

德國政治學者、慕尼黑安全會議研究與出版部主任艾森特勞特(Sophie Eisentraut)在她的論文《標準落差 - 西方雙重標準與國際規則價值之解讀》(Standard Deviation - Views on Western Double Standards and the Value of International Rules)中就指出,在地緣對立日益嚴重的當今世界,西方模式,或者說基於規則的現行國際秩序正在不斷喪失公信力。艾森特勞特認為,西方國家將因此面臨越來越大的麻煩,因為同時西方的相對實力正在下降。

與此同時,北京則在力推自己的「絕對主權」理念,強調「不干涉別國內政」並「尊重文明多樣性」。這套理念也受到俄羅斯的歡迎。去年夏天的金磚國家南非峰會上,俄羅斯總統普京就說:「真正的多極化國際秩序正在誕生,一個國家或者一小撮國家主宰世界的時代行將結束。」這樣的言論頗受許多非洲國家的歡迎。

事實上,全球許多國家及民眾都認為,現行國際規則以及多邊機構有著很深刻的西方烙印,主要服務於西方國家利益,且西方國家自己也往往不遵守這些規則。慕尼黑安全會議的最新調研顯示,印度、尼日利亞、沙特、墨西哥、巴基斯坦、南非、印尼、巴西、土耳其這九個總人口相加高達27億(約佔全球人口1/3)的國家中,只有52%的民眾認為現行國際規則符合本國價值觀和利益。

艾森特勞特明確指出,發展中國家對西方國家的雙重標準之指控往往是正確的。比如,許多發展中國家都注意到相仿國家如今強調捍衛烏克蘭的領土完整,但是在2003年美國攻打伊拉克時,西方國家卻沒有尊重伊拉克的領土完整。西方國家在打擊恐怖分子時也出現了不少非法拘押等違反人權標準的現象。此外,歐洲也在和北非國家專制政府展開充滿爭議的合作以阻止難民前來歐洲。

同時,艾森特勞特也警告說,來自中國、俄羅斯等國的批評往往還有為自己侵犯人權行為或者赤裸裸的利益外交行徑辯解之目的。不論如何,這都導致全球範圍內越來越多的人對普世規則價值產生質疑。這位政治學者認為,西方國家正陷入了兩難境地:一方面,西方國家擔心,如果在這個問題上開展自我批評,就很容易給地緣政治對手落下口實;另一方面,要是西方國家無視這些批評,也會落實其他國家對其的「自欺欺人」之指控,從而像法國總統馬克宏所說的那樣,導致國際秩序的衰亡。

與其雙重標準 不如沒有規則?

艾森特勞特在其論文中建議,西方國家應當盡量縮減對別國以及對自己的標準落差,並且開誠布公地探討「哪些方面確實難以真正貫徹標準」。她認為,西方國家不應當繼續將世界各國非黑即白地區分為「遵守規則」與「破壞規則」之國家,因為在黑與白之間存在大量的不同灰階。這位政治學者還指出,在專制國家中,關於本國推行雙重標準或者自我糾錯的坦誠討論更加難以開展。

她還警告說,許多發展中國家在抨擊西方雙重標準時往往伴隨著危險的潛台詞:「相比毫無標準的國際秩序,雙重標準的國際秩序可能更惡劣。」艾森特勞特呼籲西方國家必須對這種暗示予以回擊,「要是世界沒有一套被普遍接受的規則,不僅僅是西方國家,眾多發展中國家也會受到嚴重損害。」

© 2024年德國之聲版權聲明:本文所有內容受到著作權法保護,如無德國之聲特別授權,不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償,並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】