阿聯領袖正式首訪華府 加強與美戰略關係

中東緊張局勢加劇之際，阿拉伯聯合大公國總統穆罕默德（SheikhMohamed bin Zayed Al Nahyan）預定明天首次正式訪問華府，此行著重於尋求經濟和技術方面的合作。

法新社報導，阿聯總統顧問加爾加希（AnwarGargash）表示，在阿聯與美國的「戰略關係」中，考量的是「經濟首位、繁榮第一」。阿聯希望其經濟能從石油轉向人工智慧（AI）等新技術發展。

穆罕默德將是阿聯首位正式訪問華府的現任總統。

白宮表示，穆罕默德排定會見美國總統拜登（JoeBiden）和副總統賀錦麗（Kamala Harris）。

美國官員表示，雙方議程表重點是以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）在加薩的戰爭，以及非洲蘇丹的衝突。阿聯疑似在蘇丹衝突中選邊站，但阿聯否認這項指控。

加爾加希表示，阿聯與美國的雙邊關係是「我們最重要的戰略關係」 ，儘管「有時大家喜歡把這段關係的部分緊張層面拿出來講」。

阿聯預計將成為加薩走廊（Gaza Strip）戰後重建的主要金主；這個國家也與俄羅斯關係密切，曾拒絕譴責俄國2022年全面入侵烏克蘭的行徑。

阿聯是少數與以色列建交的阿拉伯國家之一，而靠著石油財富、商業環境和國家穩定，在中東地區有著愈來愈大的影響力。

穆罕默德擔任阿聯實質領袖多年之後，於2022年5月就任總統。他向來與中國、印度維持強健的雙邊關係，今年已經訪問過這兩國。

今年4月，美國微軟（Microsoft）宣布向阿聯人工智慧巨頭G42投資15億美元；阿聯當局則是同步放棄與中國在AI方面的合作。

加爾加希說：「我們為什麼要押注科技？如果我們認定碳氫化合物（hydrocarbon）未來會退場，速度雖慢但必然如此，那麼我們就必須找到其他收入來源。」