紐機師遭印尼叛軍綁架19個月後獲釋 總理致謝
紐西蘭飛行員梅坦斯（Phillip Mehrtens）遭印尼武裝分離主義者綁架19個多月後，現已獲釋，紐西蘭總理與梅坦斯的家人今天感謝各界協助。
路透社報導，印尼警方聲明指出，梅坦斯獲釋後，由巴布亞省恩杜加（Nduga）的聯合小組接走，並在提米卡（Timika）接受健康檢查和心理評估。
紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）在社群媒體平台X上表示，他對梅坦斯獲釋感到欣慰。
盧克森說：「我要感謝所有支持菲力普（梅坦斯）和他家人得到這個好結果的人。」
梅坦斯的家人今天也在聲明中說，梅坦斯獲釋，很快就會和他們團聚，他們非常感激，也鬆了一口氣。
在印尼都會電視台（Metro TV）播出的節目中，梅坦斯淚流滿面地與家人通電話，之後他現身記者會，看起來精神不錯。
梅坦斯2023年2月7日駕駛小型商業飛機降落在偏遠恩杜加機場，隨後遭柯戈亞（Egianus Kogoya）領導的叛亂組織「西巴布亞民族解放軍」（West PapuaNational Liberation Army, TPNPB）其中一個派系給擄走。
印尼高級內閣部長哈迪（Hadi Tjahjanto）告訴記者，梅坦斯昨天深夜抵達首都雅加達，並由紐西蘭政府代表照顧。
印尼軍方在記者會上表示，梅坦斯體重減輕了很多，但似乎沒有創傷後壓力症候群。
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