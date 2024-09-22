德東社民黨票倉布蘭登堡選舉 極右AfD黨有望勝出

德國東部的布蘭登堡邦今天舉行地方議會選舉，極右派另類選擇黨（AfD）有望延續本月初在圖林根邦、薩克森邦的勝選氣勢，搶下曾是總理蕭茲所屬社會民主黨（SPD）的票倉。

德東3邦議會選舉被視為德國2025年9月聯邦大選的風向球。路透社報導，另類選擇黨本月1日在圖林根（Thuringia）勝選，是二戰以來首個贏得德國地方選舉的極右政黨，並在薩克森（Saxony）以些微之差居次。

另類選擇黨一如歐洲其他極右派政黨，利用人們對經濟放緩、移民以及對俄烏戰爭的關切博取選民支持，曾由共產主義統治的德東地區對於這些議題的擔憂尤為強烈。

然而，另類選擇黨執政機會渺茫，一是因為他們得票率未達多數，二是因為其他政黨會拒絕與他們合作。儘管如此，他們仍設法借助選民對於總理蕭茲（Olaf Scholz）紅綠燈聯盟內部鬥爭的不滿情緒，來強化選民支持。

擁有250萬人口的布蘭登堡邦（Brandenburg）堪稱社民黨票倉，自1990年東西德統一以來，社民黨是當地選舉常勝軍且穩定執政至今，要是另類選擇黨在這次選舉中勝出，不但會令社民黨處境尷尬，也將讓外界進一步質疑蕭茲是否是領導社民黨迎戰明年聯邦大選的最佳人選。

蕭茲領軍的內閣民調創新低，外界先前預測這場邦選舉將是對紅綠燈聯盟的檢視。

不過，社民黨近幾週已成功拉近與另類選擇黨間的差距。「選舉研究小組」（ForschungsgruppeWahlen）19日所做民調顯示，社民黨在布蘭登堡以27%支持率緊咬AfD的28%，其次依序為保守黨的14%和新左翼的莎拉瓦根克內希特聯盟（BSW）的13%。

而以全國來說，蕭茲執政聯盟的3個政黨社民黨、自由民主黨（Free Democrats）和綠黨（Greens），集體民調表現不如在野的保守派；不過，政治分析師表示，聯邦大選2025年9月登場之前變數還很多。