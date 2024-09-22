快訊

北市9米路樹倒塌雙門跑車被砸 落地前一秒...雙載機車壓線過

益生菌可改善慢性腎臟病？腎臟醫學會不忍了！發聲明稿這麼說

德東社民黨票倉布蘭登堡選舉 極右AfD黨有望勝出

中央社／ 柏林22日綜合外電報導

德國東部的布蘭登堡邦今天舉行地方議會選舉，極右派另類選擇黨（AfD）有望延續本月初在圖林根邦、薩克森邦的勝選氣勢，搶下曾是總理蕭茲所屬社會民主黨（SPD）的票倉。

德東3邦議會選舉被視為德國2025年9月聯邦大選的風向球。路透社報導，另類選擇黨本月1日在圖林根（Thuringia）勝選，是二戰以來首個贏得德國地方選舉的極右政黨，並在薩克森（Saxony）以些微之差居次。

另類選擇黨一如歐洲其他極右派政黨，利用人們對經濟放緩、移民以及對俄烏戰爭的關切博取選民支持，曾由共產主義統治的德東地區對於這些議題的擔憂尤為強烈。

然而，另類選擇黨執政機會渺茫，一是因為他們得票率未達多數，二是因為其他政黨會拒絕與他們合作。儘管如此，他們仍設法借助選民對於總理蕭茲（Olaf Scholz）紅綠燈聯盟內部鬥爭的不滿情緒，來強化選民支持。

擁有250萬人口的布蘭登堡邦（Brandenburg）堪稱社民黨票倉，自1990年東西德統一以來，社民黨是當地選舉常勝軍且穩定執政至今，要是另類選擇黨在這次選舉中勝出，不但會令社民黨處境尷尬，也將讓外界進一步質疑蕭茲是否是領導社民黨迎戰明年聯邦大選的最佳人選。

蕭茲領軍的內閣民調創新低，外界先前預測這場邦選舉將是對紅綠燈聯盟的檢視。

不過，社民黨近幾週已成功拉近與另類選擇黨間的差距。「選舉研究小組」（ForschungsgruppeWahlen）19日所做民調顯示，社民黨在布蘭登堡以27%支持率緊咬AfD的28%，其次依序為保守黨的14%和新左翼的莎拉瓦根克內希特聯盟（BSW）的13%。

而以全國來說，蕭茲執政聯盟的3個政黨社民黨、自由民主黨（Free Democrats）和綠黨（Greens），集體民調表現不如在野的保守派；不過，政治分析師表示，聯邦大選2025年9月登場之前變數還很多。

德國 社民黨 蕭茲

延伸閱讀

斯里蘭卡總統大選 馬克斯主義領袖遙遙領先

從留學生到美國聯邦高級官員 董繼玲鼓勵年輕人走向國際

福斯面臨困境了？傳Volkswagen將大規模裁員30,000人！

歐洲首座鋰精煉廠投入生產 德國拼電動車供應鏈自主

相關新聞

傳美將對台軍援5.67億元 拜登趕在本月底簽署完成

「國防新聞」20日引述消息人士報導，美方即將提供至今最大規模的援台包裹。另外，五角大廈還正致力第三批對台的「總統撥款權」...

日本石川縣降破紀錄大雨 釀1死11失聯

日本石川縣昨天降下破紀錄大雨，氣象廳一度發布最高警戒等級的「大雨特別警報」，已知造成1人不幸死亡、7人失聯。另外，今天又...

拜登最後一次四方峰會 回應中國挑戰 將發表新安全倡議

會見澳、日、印三國領袖 峰會後將致電習近平

韓最大在野黨魁李在明 被控散布大選假消息 遭求刑2年

韓媒報導，首爾中央地方檢察廳20日起訴南韓最大在野黨共同民主黨黨魁李在明，指控他競選總統期間散布虛假訊息，涉嫌違反公職選...

斯里蘭卡大選 將牽動中印政治角力

數以百萬計斯里蘭卡人21日投票選新總統，預計選舉委員會22日宣布當選人，這名未來領袖將必須在斯里蘭卡經歷數十年來最嚴重的...

紐機師遭印尼叛軍綁架19個月後獲釋 總理致謝

紐西蘭飛行員梅坦斯（Phillip Mehrtens）遭印尼武裝分離主義者綁架19個多月後，現已獲釋，紐西蘭總理與梅坦斯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。