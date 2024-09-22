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肯亞派軍盼海地維安 動亂加劇難達標

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
肯亞總統盧托（右）21日前往海地考察，評估10月派遣警察的維和任務狀況。（@HusseinMohamedg via X，肯亞總統府發言人）
肯亞總統盧托（右）21日前往海地考察，評估10月派遣警察的維和任務狀況。（@HusseinMohamedg via X，肯亞總統府發言人）

肯亞終於要在下個月接下聯合國任務，派警察到海地維持治安！總統盧托21日先到海地了解狀況。海地雖然成立新政府，國內暴力仍難以止息，聯合國呼籲國際協助，肯亞在美國出錢下接下了維安任務。但近月以來，海地治安又有失控的趨勢，肯亞原定派遣6百位警察前往，將不足以因應失控狀態。

首都80%遭黑幫佔領

根據《半島電視台》報導，聯合國近日警告海地的局勢有失控的可能，因此盧托便前往訪問海地，並與海地政府討論下個月的維和事宜。肯亞去年7月表態願意接下聯合國的維和任務，派遣軍警前往海地維持治安。海地近來在政府失靈、國家衰敗下，舉國形同進入無政府狀態，任由黑幫占地割據。

雖然海地在混亂之中終於成立新的過渡政府委員會，盼能在2026年2月前再舉行選舉、建立新政府，但國家的警察已經無力鎮壓幫派，甚至很多幫派是前軍警組成，戰力不容小覷。海地主要3大黑幫還控制了首都太子港約80%的範圍，也讓外界擔心選舉恐難如期舉行。

57.8萬人無家可歸

目前約至少有57.8萬海地人無家可歸，國家陷入嚴重的人道困境，聯合國的維安任務也將在10月到期，若肯亞警方無法即時交接，海地局勢只會更混亂。《紐約時報》提到，肯亞預計10月先派3百名警力支援，11月再派另外3百人，總統盧托表示，會在聯合國大會呼籲更多國家協助海地。

聯合國自2004年就曾派遣2千多人的跨國維和部隊前往海地協助維持秩序，中途還遇到2010年海地大地震。任務到2017年結束，後續則由聯合國海地司法支助團代替，但維安效果有限，此後也沒有國家能幫助海地，直到後來由美國出資3億美元，協助肯亞警方進駐，才再有外國軍警協助海地。

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