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摩洛哥暴雨成災 洪水沖走巴士2死14失蹤

中央社／ 摩洛哥首都拉巴特21日綜合外電報導

摩洛哥地方當局今天表示，南部爆發的洪水沖走一輛巴士，導致兩名乘客死亡，另有14人失蹤。

法新社報導，本月稍早的暴雨引發洪水，導致摩洛哥南部橫跨撒哈拉沙漠的地區至少18人死亡。

塔塔（Tata）省當局表示，昨晚的暴雨引發「異常」洪水，導致房屋倒塌並沖走這輛巴士。

公布死亡和失蹤人數的聲明指出，另有13人獲救。

在這場罕見大雨之前，摩洛哥原本正苦於近40年來最嚴重旱災，攸關其經濟的農業部門大受威脅。

摩洛哥是世界上水資源壓力最大的國家之一，經常發生乾旱，衝擊到占全國人口1/3的農民。

專家表示，氣候變遷導致風暴和乾旱等極端天氣變得更加頻繁和劇烈。

專家表示，若要讓水庫水位上升、讓地下水獲得補充，降雨就必須持續更長一段時間。

摩洛哥 暴雨 洪水

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