日本石川縣降破紀錄大雨 釀1死11失聯
日本石川縣昨天降下破紀錄大雨，氣象廳一度發布最高警戒等級的「大雨特別警報」，已知造成1人不幸死亡、7人失聯。另外，今天又傳出2棟民宅遭大水沖走，新增4人下落不明。
綜合日本朝日電視台、日本放送協會（NHK）及北陸放送（MRO）等日媒報導，石川縣政府等單位表示，截至今天上午11時止，大雨共造成石川縣內1人死亡、7人下落不明。
石川縣政府與珠洲市政府表示，住在珠洲市的死者是因自宅遭土石流侵襲不幸喪命；另外在輪島市、能登町及珠洲市各有1人被河水沖走，總計3人下落不明。
國土交通省等單位表示，位於輪島市的「中屋隧道」附近發生土石崩落，造成正在進行能登半島地震災後重建工程的3名作業人員與1名交管人員，總計4人失聯。
再者，警消表示，位於輪島市沿河地區的4棟民宅昨天遭大水沖走，民宅內4人下落不明。警消及自衛隊等已動員約160人，從今天上午起展開搜救。
4棟民宅附近的居民昨天下午通報消防單位表示，原本應該在這裡的房子被沖走了。消防人員到場查看後，發現4棟民宅只剩地基，研判已遭大水沖走，且無法跟民宅內居民取得聯繫。
●82歲老婦受困1天獲救 無明顯外傷
不過，災情頻傳中也有好消息。昨天大雨引發土石崩落壓毀輪島市一處民宅，造成82歲高齡女性受困，但今天上午已平安被搜救人員救出。
位於輪島市町野町的一處民宅，昨天因為土石崩落倒塌，造成民宅內82歲高齡女性受困。
消防人員今天上午7時左右徒步前往現場，在呼喊後聽到受困高齡女性的回應。消防單位表示，高齡女性並無明顯外傷，目前已被消防人員帶往安全場所，待天候回穩後將用直升機後送醫院。
●輪島市及珠洲市 72小時累計雨量破紀錄
石川縣能登地方昨天上午9時過後發生「線狀降水帶」（台灣稱線狀對流，指積雨雲呈線狀排列，可綿延50到300公里遠），氣象廳先後對當地5度發布「破紀錄短時間大雨情報」，甚至到昨天上午11時左右又發布最高警戒等級的「大雨特別警報」。
截至今天上午9時止的72小時累計雨量，輪島市為543.5毫米、珠洲市為402毫米，及新潟縣村上市三面地區為307.5毫米，同創氣象廳開始統計以來的當地新高紀錄。
能登半島今年元旦才剛遭受強震重創，重災區包括輪島市及珠洲市等地，眼看震後重建正要上軌道，沒想到昨天再遭受大雨重創。
從大阪到珠洲市協助震後重建的志工鄉田秀章說，自己所在的志工中心因為河水越堤造成1樓淹水，所以大家都到2樓避難，「我們都感受到有生命危險，明明好不容易看到重建工作逐漸好轉，現在又往後退了幾步，接下來只能大家一起努力了」。
●強震損壞堤防護岸 多條河川因大雨氾濫
受到如此猛烈大雨侵襲，輪島市及珠洲市等地共有16條河川發生氾濫，但為什麼一場大雨會造成這麼多條河川相繼越堤氾濫？
氣象廳昨天在記者會上表示，這些河川受到今年1月能登半島地震影響，堤防或護岸有多處受損，其中有尚未完成修復的地方，就算河川水位低，氾濫危險性也會升高。
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