斯里蘭卡總統大選 馬克斯主義領袖遙遙領先

現金拮据的斯里蘭卡舉行總統大選，初步結果顯示馬克斯主義領袖迪桑納亞克遙遙領先。這場競爭激烈的選舉，已成了針對不受歡迎的國際貨幣基金組織（IMF）紓困計畫的公投。

法新社報導，昨天投票的初步結果強烈顯示，55歲的迪桑納亞克（Anura Kumara Dissanayaka）將成為這個戰略位置重要島國的首位左翼三軍總司令和國家元首。

迪桑納亞克在這次選戰中，與現任總統威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）和競爭對手拉賈帕克薩（Namal Rajapaksa）較量。拉賈帕克薩陣營已於今天早上宣布敗選。

官員表示，1710萬選民中有約76%的人投票，最終結果預期將於今晚公布。

迪桑納亞克在郵寄投票中表現強勁，由於郵寄投票被視為準確反映整體投票走向的指標，因此讓外界更加看好他將勝選。

選務官員表示，郵寄選票計票作業已完成約1/3，迪桑納亞克得票率來到58%。根據過去大選的紀錄，郵寄選票得票率破50%的候選人最終都會贏得總統大位。

賈帕克薩的幕僚表示，迪桑納亞克已贏得這次選舉。威克瑞米辛赫的親密盟友斯里蘭卡外交部長沙布瑞（Ali Sabry）同樣表示迪桑納亞克獲勝。

威克瑞米辛赫本人沒有立即做出回應，但他宣布實施8小時宵禁，儘管獨立選舉委員會稱昨天的投票是斯里蘭卡選舉史上最和平的一次。