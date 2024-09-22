聯合國：查德洪災累計503死 170萬人受災害
聯合國今天最新評估指出，自7月以來，查德嚴重洪災已造成503人喪生，約170萬人受到影響。
法新社報導，聯合國人道事務協調廳（OCHA）駐查德單位表示，洪水摧毀了21萬2111間房屋，淹沒35萬7832公頃的田野、淹死6萬9659頭牛。
查德水利暨能源部長帕薩萊（Marcelin KanabePassale）今天上午告訴媒體各省都傳出災情，並警告麻煩還沒完。
帕薩萊說：「洛貢河（Logone river）和沙立河（Chari river）的水位已達臨界高度，未來幾天可能引發明顯嚴重的洪水。」查德首都恩加米那（N'Djamena）位於兩河交匯處。
此時正值雨季高峰，近幾週來西非與中非地區暴雨過後洪水氾濫，查德是受到影響的國家之一。
世界糧食計劃署（World Food Programme）本月17日警告，不斷上漲的水位已影響到14國和400多萬人。
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