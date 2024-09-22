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拜登卸任前最後峰會 澳印日美擴大海上安全合作

中央社／ 威明頓21日綜合外電報導

因對中國有著共同關切而成立四方安全對話（Quad）的澳洲、印度、日本美國領袖今天在即將卸任的美國總統拜登老家齊聚，就印度洋安全採取新一套措施。

綜合法新社和路透社報導，拜登在他威明頓（Wilmington）高中母校替這場澳印日美峰會揭開序幕時說：「儘管挑戰會一個接著一個而來，世界會因為四方安全對話續存而有所改變。」

即將於明年1月卸任的拜登，把加強國際聯盟列為優先要務，當中又以四方安全對話為重，藉此抗衡在亞太地區日益武斷的中國。

儘管白宮表示四方安全對話並不是針對特定國家，北京方面不應對這起倡議有任何意見，但拜登是以中國簡報來展開峰會的小組會議。

他表示中國手段在變，但戰略並沒變，並持續在南海、東海以及台灣海峽考驗美國。

拜登表示：「我們認為，（中國國家主席）習近平目前聚焦在國內的各項經濟挑戰，盡量減少中國外交關係的動盪，且依我之見，他也在尋求為自己爭取一些外交空間，以積極追求中國的利益。」

白宮表示，根據拜登與日本首相岸田文雄與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）的會議紀錄，他們「對中華人民共和國的脅迫以及破壞穩定的舉動，同表憂心」。

他們同時呼籲「維護台海的和平與穩定」。

另一方面，拜登政府高階官員表示，澳印日美的領袖正推出計畫，擴大2年前啟動的「海上疆域意識」（Maritime Domain Awareness），一舉將印度洋地區納入其中。

官員表示，這4位領袖計劃將海岸防衛行動予以連結，讓澳印日人員能在美國海岸防衛隊（U.S. coastguard）船隻停留。官員同時表示，這4國也有意加強軍事後勤合作事宜。

多名分析家表示，最新的海上安全措施除了將釋出訊息給北京當局，也意味著四方安全對話的活動重點進一步轉向安全議題，足以反映出各方對中國意圖的憂慮日增。

然而，許多美國盟友都揣揣不安地等待11月5日的大選結果，看是頂替拜登出馬角逐白宮的民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）還是共和黨候選人川普（Donald Trump）誰能出線。

有愈來愈多人質疑，孤立主義的川普若重掌大位，局勢將如何變化。畢竟，川普曾揚言讓美國退出諸如北大西洋公約組織（NATO）等團體，也曾公開讚揚俄羅斯和北韓領袖。

針對11月5日大選之後，四方安全對話是否仍將繼續存在，拜登今天信心滿滿地說，四方安全對話不但會繼續存在，且存在時間會「遠遠超過11月」。

北京 台海 拜登 日本 澳洲 美國

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