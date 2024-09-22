伊朗供俄羅斯飛彈？路透：沒給推進器 可能原因曝光

美國日前指控伊朗向俄羅斯轉讓用於攻擊烏克蘭的飛彈，但路透引述3名消息人士透露，伊朗扣住了法塔赫-360（Fath-360）飛彈的推進器，未交付俄羅斯。

美國國務卿布林肯本月10日指控，伊朗已向俄羅斯交付射程可達121公里的法塔赫-360飛彈，且「可能會在幾周內用來對付烏克蘭」。但報導指出，當時伊朗尚未交付推進器。歐洲情報官員評估，伊朗將不會把推進器提供給俄羅斯，但未詳細說明。

2名專家指出，伊朗後來沒有交付推進器可能出於多項原因。其一是俄羅斯可能計畫改裝卡車來運載飛彈。另個原因是，伊朗藉由扣住飛彈推進器，預留空間來與西方大國緩和緊張局勢，進行新一輪談判。

對此，俄羅斯國防部、美國國家安全委員會、五角大廈及伊朗駐聯合國代表團皆未回應。

伊朗否認向俄羅斯提供飛彈或數千架無人機，烏克蘭和西方官員稱俄羅斯用這些飛彈或無人機攻擊軍事目標並摧毀包括烏克蘭電網在內的民用基礎設施。